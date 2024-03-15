«Как это пережить?»: Бабаян ошарашила новость о смерти Ширвиндта Актриса Бабаян заявила, что ее ошарашила новость о смерти Александра Ширвиндта

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Роксана Бабаян

Народная артистка России Роксана Бабаян заявила в беседе с NEWS.ru, что ее ошарашила новость о смерти президента Театра сатиры Александра Ширвиндта. Она назвала актера целой эпохой и отметила, что хорошо его знала.

Господи, помилуй. Наша жизнь — минута, и все. Конечно, я его хорошо знала. Вы меня ошарашили до такой степени... Даже не могу ничего сообразить. Как это пережить? Понимаете, что это такое? Это наша целая жизнь общая с Михаилом Михайловичем [Державиным]. Александр Анатольевич — это эпоха, — сказала Бабаян.

О смерти Ширвиндта ранее сообщил художественный руководитель Московского академического театра сатиры Сергей Газаров. По его словам, артист скончался в больнице. Он ушел из жизни в возрасте 89 лет.

Ранее скончалась народная артистка РСФСР, худрук Театра классического балета в Москве Наталия Касаткина. Театральному деятелю было 89 лет. В 1954-1976 годах Касаткина выступала в Большом театре. С 1997 года вместе с супругом, танцовщиком Владимиром Васильевым она руководила Театром классического балета.

До этого стало известно о смерти актера Константина Цицишвили. Он родился в Грузии, но большую часть своей жизни и карьеры провел в Польше. Актер активно сотрудничал с театром сатиры в Кракове и несколькими варшавскими культурными учреждениями. Ему было 87 лет.