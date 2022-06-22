«Как арестованные»: режиссера Сокурова развернули на российской границе The Insider: Сокурову не разрешили выехать из России в Финляндию

Фото: Jury Kevin/Russian Look/Global Look Press

Александр Сокуров

Режиссер Александр Сокуров попытался выехать из России в Финляндию на автомобиле, однако его машину развернули на границе. В связи с этим обладатель «Золотого льва» написал письмо в Совет по правам человека РФ, членом которого является сам кинорежиссер, пишет The Insider (СМИ, исполняющее функции иноагента). По словам Сокурова, у него была договоренность с финскими пограничниками, которые должны были пропустить его в Хельсинки. Оттуда режиссер планировал отправиться на выступление в Милан. Но на российской границе у него изъяли паспорт местные сотрудники погранслужбы и «куда-то убежали». В связи с инцидентом он обратился в СПЧ.

Несколько часов мы не могли понять, что происходит, где наши документы, почему мы не получаем разрешения на пересечение границы. В то же время вокруг нас продвигались сотни автомобилей, целые автобусы с русскими детьми, гражданами, которым можно проезжать, а мы как арестованные должны были сидеть в ожидании ареста что ли, — написал Сокуров в письме.

В итоге Сокуров вернулся обратно в Санкт-Петербург. Отмечается, что формально Россия пока не сняла антиковидные ограничения на пересечение сухопутных границ. Выехать из России на автотранспорте, включая рейсовые автобусы, согласно распоряжению правительства РФ № 763-р, можно только при наличии веских оснований, которые необходимо предъявить на границе.

Ранее МВД Финляндии сообщило о намерении открыть границу с Россией и другими странами для туризма. Ожидается, что с 30 июня поездки можно будет совершать без ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией, поскольку медицинских оснований для таких мер на внешних границах больше нет, говорится в сообщении на сайте ведомства.