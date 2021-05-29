Кадыров и Любимова снимут фильм о культурном наследии Чечни

https://static.news.ru/photo/747a3720-c106-11eb-99de-96000091f725_660.jpg Фото: chechnya.gov.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров и министр культуры России Ольга Любимова выступят соавторами документального фильма об объектах культурного наследия республики. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Кадырова, у Чечни есть планы по восстановлению и сохранению всех культурных объектов, расположенных на её территории. Эта работа уже ведётся, в том числе и при поддержке Минкульта. Часть таких объектов восстановлена, другие находятся в стадии реконструкции.

Любимова, в свою очередь, отметила, что в Чечне находятся «древнейшие памятники архитектуры, которые воспеты в песнях и легендах», но многие россияне не подозревают об их существовании.

Поэтому мы вместе с региональными специалистами хотели бы собрать информацию об этих объектах и представить в виде документального фильма, — сказала министр.

Глава Минкульта республики Хож-Бауди Дааев рассказал, что в Чечне насчитывается свыше тысячи объектов культурного наследия. Ряд из них официально датируются IX–X веками.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Наталья Костенко предложила внести поправки к закону «Об охране объектов культурного наследия» для защиты исторических памятников от несогласованных ремонтных работ. Она пояснила, что получение необходимых документов на организацию минимального ремонта в зданиях — объектах культурного наследия занимает много времени, поэтому многие подрядчики приступают к работам заранее и без контроля со стороны спецорганизаций. Это представляет угрозу историческим памятникам. Депутат предлагает привлекать приставов в случае, если по первому предупреждению несогласованные работы не были остановлены.