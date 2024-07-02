«К патриотам отношусь с сочувствием»: где сейчас Александр Яцко

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Александр Яцко

За плечами заслуженного артиста РФ Александра Яцко более 190 ролей в кино. Какие фильмы с ним выйдут в ближайшее время, что известно о личной жизни актера и его политических взглядах?

Где сейчас Александр Яцко

В 2024 году состоялась премьера сразу нескольких картин с участием актера. Сначала зрители увидели Яцко в роли профессора Касабуцкого в сериале «Красный-5». В марте артист предстал на экранах в образе мужа Татьяны Лариной в фильме Сарика Андреасяна «Онегин». Также на экраны вышла четырехсерийная мелодрама «Полевых цветов букет», в которой актер сыграл главную роль. Кроме того, артист ненадолго появлялся в кадре в картине «Тетя Марта — 2».

Сейчас на этапе производства находятся еще несколько картин с Яцко. Речь идет в том числе о третьем сезоне сериала «Жизнь по вызову» и 17-серийной драме «Граница миров». Кроме того, артист сыграет в ленте «Рождение империи» об этапе жизненного пути Петра I после его возвращения после Великого посольства.

Кроме того, актер продолжает играть в театре. С 1993 года он служит в труппе театра имени Моссовета. Яцко можно увидеть в постановках «Иисус Христос — суперзвезда», «Жестокие игры», «Упражнения в прекрасном», «Волки и овцы», «Шекспиргамлет», «Опасные связи», «Пиковая дама», «Горе от ума». Кроме того, актер гастролирует по стране с драмой «Анна Каренина».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Александр Яцко

Что Александр Яцко говорил о России

В 2015 году Яцко признался, что идеи патриотизма ему чужды. Говоря о сыне, которому на тот момент исполнялось 18 лет, артист сказал, что не хотел бы видеть своего наследника в армии. Тогда же актер заявил, что, если начнется война, он не пойдет на фронт, поскольку не подойдет по возрасту.

«Я старый, меня вряд ли призовут. Сыну Василию в этом году 18 лет, но я бы не хотел, чтобы он попал в армию. Мы с ним из другого вида человеческого — ботаники», — сказал Яцко «Собеседнику».

Яцко также заявил, что не считает нужным воспитывать у молодежи патриотизм. Актер подчеркнул, что не собирается никому навязывать свое мнение.

«По крайней мере, мне это чувство незнакомо. Но если кто-то патриот, я отношусь с сочувствием. Я человек трезво-циничный, представитель либеральных настроений, мне, скорее всего, набьют морду, если мы с вами начнем развивать эту тему. А если мне повредят лицо, то я не смогу работать. Я поэтому и не участвую в телепроектах, где надо драться, я пацифист», — добавил он.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Александр Яцко

Что известно о личной жизни Александра Яцко

Первой женой Яцко была актриса Елена Валюшкина. В этом браке родились сын Василий и дочь Мария. Пара разошлась спустя 19 лет совместной жизни, в 2014 году. По словам Валюшкиной, их официальный развод состоялся за восемь лет до реального распада семьи с целью решить квартирный вопрос. Причиной расставания, по словам актрисы, стали измены со стороны Яцко.

«В общем, случайно прочла то, что не мне было адресовано. И поняла наконец, что у мужа давно своя личная жизнь, мне в ней места нет и уже никогда не будет. Когда Саша вернулся, призналась, что прочла его переписку. Надеялась увидеть растерянность, услышать: „Лена, все не так, как тебе показалось“, но нет, чуда не произошло. И тем не менее я рада, что все так вышло. Раз любви нет, не имеет смысла продолжать играть в семью», — рассказывала артистка.

Несколько лет назад Яцко женился во второй раз на Дарье Отваге, которая младше актера на 31 год. В браке с молодой супругой у него родилась дочь София. По словам артиста, ради Отваги он начал следить за собой, бросил курить и отказался от алкоголя.

«Настолько это омерзительная и отвратительная тема, которая свела в могилу уже нескольких моих друзей. Настолько эта тема меня возмущает в последнее время, что я в своей жизни объявил ей бой», — заявил Яцко в беседе с Пятым каналом.

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