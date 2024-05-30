Извинения перед Газмановым, конфликт с Бородиным: как живет Андрей Норкин

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Андрей Норкин

Андрей Норкин широко известен как ведущий программы «Место встречи» на НТВ. Что известно об отношении журналиста к украинским артистам, почему на него писали жалобу в Роскомнадзор?

Чем известен Андрей Норкин

Андрей Норкин родился 25 июля 1968 года в Москве, окончил факультет журналистики МГУ. С 1989 по 1992 год работал в отделе информации, печати и рекламы генеральной дирекции Московского центрального стадиона имени В. И. Ленина в Лужниках. Затем был ведущим на радиостанциях «Максимум», «Радио 101», «Радио-Панорама» и «Радио России Ностальжи».

В 1996 году начал работу на телевидении: вел программу «Сегодня» и ток-шоу «Герой дня» на НТВ. Позднее был одним из авторов программы «Реплика» на телеканале «Россия 24». С февраля 2016 года — ведущий общественно-политического ток-шоу «Место встречи» на канале НТВ.

Андрей Норкин находится во втором браке с актрисой Ириной Бородиной. Телеведущий женился на артистке спустя год после смерти первой супруги Юлии Норкиной.

Почему Норкин считает Ротару ненастоящей украинкой

Андрей Норкин в ходе одного из эфиров программы «Место встречи» перечислял имена украинских артистов, которые, по его мнению, пытаются «усидеть на двух стульях».

Телеведущий считает, что большинство исполнителей с Украины, выступивших против спецоперации, не являются украинцами или украинками по своему происхождению. В их числе он упомянул певицу Софию Ротару, которая является этнической молдаванкой и которая, со слов Норкина, переводит деньги ВСУ.

«[Николая] Гнатюка при всем уважении никто сейчас не будет слушать на теплоходе. Я не знаю, сколько надо выпить, чтобы попросить поставить песню в исполнении Гнатюка. Ротару вообще молдаванка. [Верка] Сердючка вообще непонятно что», — заявил Норкин.

За что Норкин извинился перед Олегом Газмановым

Андрей Норкин в эфире НТВ принес извинения певцу Олегу Газманову после того, как подверг критике российских артистов, которые активно проявляют патриотическую позицию. По словам телеведущего, до него дошли слухи, что исполнителя обидели сказанные в программе «Место встречи» слова.

«Уважаемый Олег Михайлович. Я очень хочу, чтобы вы меня услышали! Программа „Место встречи“ никогда не ставила под сомнение ни вашу деловую, ни вашу творческую репутацию, ни вашу человеческую порядочность и уж тем более вашу любовь к Родине. Не знаю, как вам интерпретировали нашу программу, знаю, что вы, мягко говоря, очень расстроены», — сказал Норкин.

Что известно о конфликте Норкина и Бородина

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в апреле 2023 года попросил Роскомнадзор проверить телеканал НТВ и Андрея Норкина из-за брани в эфире.

Поводом для жалобы послужило матерное слово, произнесенное Норкиным в выпуске «Место встречи» с участием Бородина. Телеведущий и гость поссорились на съемках программы во время обсуждения жалоб последнего на российских артистов из-за их «непатриотичной» позиции.

Бородина возмутил факт, что ведущий отказался высказываться о деятельности актрисы Лии Ахеджаковой, в отношении которой он ранее просил возбудить уголовные дела. Гость программы назвал артистку террористкой, которая поддерживает в том числе педофилов. Норкин, отвечая на обвинения Бородина, предложил ему приписать Ахеджаковой и поддержку лиц нетрадиционной сексуальной ориентации, использовав бранное слово.

После этого руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией покинул студию, заявив о нежелании общаться с присутствующими в ней людьми.

Чем сейчас занимается Андрей Норкин

Андрей Норкин сейчас продолжает вести программу «Место встречи» на канале НТВ, а также гастролирует по России с авторским юмористическим концертом, в ходе которого рассказывает анекдоты и истории из жизни.

Андрей Норкин поддерживает проведение спецоперации и действия российских властей. В 2022 году он заявил, что испытывает гордость за свою страну и армию. По мнению телеведущего, некоторые знаменитости высказались против СВО из-за того, что имеют недвижимость за рубежом.

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