Известный актёр Робер Оссейн умер во Франции

Французский актёр и режиссёр Робер Оссейн умер на 94-м году жизни. Причиной смерти стал коронавирус.
Мужчина скончался через несколько часов после празднования своего 93-го дня рождения,
Вдова артиста, актриса Кандис Пату,
Мать Оссейна была русской эмигранткой, которая приехала в Париж в 1920-х годах. Актёр сыграл больше 100 ролей на телевидении и в кино, а также был сценаристом и режиссёром почти 20 лент. Наибольшую известность ему принесла роль графа Тулузского Жоффрея де Пейрака в экранизации романов об Анжелике.
Кроме того, он играл в картинах «Антарктическая повесть», «Профессионал, «Ограбление», «Неизвестный в доме», «Отверженные» и многих других.
29 декабря, как писал NEWS.ru, французский модельер Пьер Карден скончался в возрасте 98 лет. Он будет похоронен в Париже. Церемония прощания пройдёт на кладбище Монмартр в узком семейном кругу.