Известный актёр Робер Оссейн умер во Франции

https://static.news.ru/photo/7ca993fa-4b5e-11eb-ae94-fa163e074e61_660.jpg Робер Оссейн Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Французский актёр и режиссёр Робер Оссейн умер на 94-м году жизни. Причиной смерти стал коронавирус.

Мужчина скончался через несколько часов после празднования своего 93-го дня рождения, передаёт Le Point. Он заразился COVID-19 во время прошлой госпитализации.

Вдова артиста, актриса Кандис Пату, рассказала журналистам AFP, что он умер из-за проблем с дыханием.

Мать Оссейна была русской эмигранткой, которая приехала в Париж в 1920-х годах. Актёр сыграл больше 100 ролей на телевидении и в кино, а также был сценаристом и режиссёром почти 20 лент. Наибольшую известность ему принесла роль графа Тулузского Жоффрея де Пейрака в экранизации романов об Анжелике.

Кроме того, он играл в картинах «Антарктическая повесть», «Профессионал, «Ограбление», «Неизвестный в доме», «Отверженные» и многих других.

29 декабря, как писал NEWS.ru, французский модельер Пьер Карден скончался в возрасте 98 лет. Он будет похоронен в Париже. Церемония прощания пройдёт на кладбище Монмартр в узком семейном кругу.