Израиль, «Нет войне», помощь беженцам: как живет актриса Алена Хмельницкая

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Агентство «Москва»

Алена Хмельницкая

Актриса театра и кино Алена Хмельницкая в 53 года продолжает выстраивать творческую карьеру. Какие последние новости выходили об артистке, что известно о ее отношении к СВО и уехавшим знаменитостям?

Чем известна Алена Хмельницкая

Алена Хмельницкая (настоящее имя — Елена) родилась 12 января 1971 года в Москве, окончила Школу-студию МХАТ, с 1990 по 1994 год служила в театре «Ленком», в частности играла роль Кончиты в постановке «Юнона и Авось».

Широкую известность Хмельницкой принесла главная роль — Леонсия Солано — в российско-украинском фильме «Сердца трех». Затем актриса снялась в проектах «Президент и его внучка», «Ландыш серебристый», «Мужская работа», «Русские амазонки», «Самая красивая», «Петр Великолепный», «Сыщик Путилин», «Крымский мост. Сделано с любовью!» и других. Также Хмельницкая в разные годы была ведущей программ «Утренняя почта» и «Ты и я».

Что известно о личной жизни Алены Хмельницкой

В 1993 году Алена Хмельницкая вышла замуж за режиссера Тиграна Кеосаяна. В 1994 году у пары родилась дочь Александра, а еще спустя 16 лет, в 2010 году, — дочь Ксения. В 2014 году появилась информация о разводе пары. Спустя время выяснилось, что супруги уже не живут вместе, однако сохранили хорошие отношения ради детей.

В 2016 году Хмельницкая начала встречаться с бизнесменом Александром Синюшиным, который младше ее на 13 лет. В марте 2024 года актриса рассказала о расставании с возлюбленным после семи лет отношений.

«Сейчас у меня нет отношений, про которые я могла бы что-то рассказать. Но я нахожусь в очень хорошем настроении, состоянии включенности в эту жизнь. Поэтому то, что должно быть, оно будет, а то, что пролетает мимо, оно пролетает. По судьбе, так скажем», — сообщила Хмельницкая Whoman.ru.

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости Тигран Кеосаян и Алена Хмельницкая

Как Хмельницкая относится к СВО

По данным СМИ, 24 февраля 2022 года Алена Хмельницкая опубликовала в соцсетях пост, в котором написала «Нет войне». На настоящий момент соответствующая публикация в аккаунте артистки отсутствует. Однако есть пост от 9 мая того же года.

«Слезы сегодня не только в память о той войне, но и о той, которая происходит сейчас! До сих пор это кажется страшным сном», — отметила актриса.

Экс-супруг Хмельницкой Тигран Кеосаян, который поддерживает проведение СВО, признавался, что пытался поговорить с актрисой и изменить ее позицию.

«Она мать моих детей, я пытался объяснить ей, она не слышит», — рассказывал он в программе «Жизнь и судьба».

Алена Хмельницкая занимается благотворительностью. В феврале 2023 года актриса рассказала, что в один из представляемых ею фондов обратились беженцы.

«Что-то мы все-таки можем попытаться сделать! Рядом с нами находятся прямые жертвы войны — беженцы с Украины. Это люди, которые в последние месяцы выехали с Украины, сейчас в Москве и Московской области, в очень трудных условиях, попросили у нас помощи с едой, мы заявку приняли, но пока не помогли — ищем деньги», — отметила она.

Как Хмельницкая относится к отъездам артистов из России

Алена Хмельницкая в шоу «Легенда» на RTVI заявила, что она не поддерживает критику в адрес тех, кто отправился за границу работать, и добавила, что она и сама снималась за границей.

«Слушайте, люди ездят по миру, работают там и сям. Это нормальное право человека», — сказала актриса.

Также она летала в Израиль, где встречалась с уехавшим из России актером Анатолием Белым (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), критикующим действия Москвы. Впечатлениями от встречи актриса делилась в соцсетях.

Чем сейчас занимается Алена Хмельницкая

Алена Хмельницкая продолжает сниматься в российском кино. В 2024 году с ней на экраны вышли картины «Бедные смеются, богатые плачут», «Неверные», «Онегин», «Он + Она». Также артистка гастролирует по России со спектаклем «Взрослые игры».

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