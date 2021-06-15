Из «Харли Квинн» вырезали оральный секс Бэтмена и Женщины-кошки

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Студия DC не пропустила на экраны оральный секс Бэтмена и Женщины-кошки в третьем сезоне мультсериала «Харли Квинн». Сцену вырезали, потому что, по словам студии, «герои этого не делают», передаёт Variety.

Еженедельнику об этом рассказал один из создателей анимационного проекта Джастин Халперн. По его словам, DC категорически запретила сцену, где Бэтмен делает кунилингус Женщине-кошке. Когда студия объяснила своё решение, Халперн спросил: «То есть, герои — просто самовлюбленные любовники?», на что получил более примечательный ответ.

Нет, но мы продаем игрушки с героями. И трудно продать игрушку Бэтмена, если он делал кому-нибудь кунилингус, — ответили Халперну в DC.

По мнению одного из создателей проекта, работать с персонажами, которых считают антагонистами, легче. Халперн объяснил это большей свободой для авторов.

Премьера мультсериала «Харли Квинн» от студии DC состоялась в 2019 году.

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