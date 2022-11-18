«Ивану выдали боевой пистолет»: Сукачев поведал о поездке Охлобыстина в ДНР Сукачев рассказал о поездке Охлобыстина на Донбасс для съемок фильма

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Иван Охлобыстин

Гарик Сукачев рассказал о поездке Ивана Охлобыстина на Донбасс для съемок документального фильма. Актер взял с собой жену, дочь и зятя, чем сильно удивил местных, рассказал музыкант в эфире YouTube-канала «Солодников».

Поступку 56-летнего актера удивился глава ДНР Денис Пушилин, сказавший, что обычно тех, кто приезжает в зону СВО, жены не пускают, а тут все наоборот. Однако это оказалось еще не самым страшным в поездке Охлобыстина, рассказал Сукачев. Друг рассказал ему, что на месте ему дали боевой пистолет, чтобы не попасть в плен.

Ивану выдали пистолет боевой и сказали: "Вы находитесь, ребята, там, где идут военные действия. И вот Иван, дорогой, что ты должен сделать. Ты должен застрелить жену, дочь, этого парня, а потом себя. Потому что в плен... Вы себе не представляете, что с вами сделают, — рассказал музыкант.

Сукачев добавил, что Охлобыстин ходил с этим пистолетом все две недели, которые провел на Донбассе.

Мы с вами не находились там, а он находился, — не сдерживает эмоций музыкант.

Сукачев добавил, что он еще не все рассказал из того, что ему поведал актер. И назвал друга смелым и отважным человеком, который следует примеру деда и отца, защищавших родину.

Я вам рассказал чуть-чуть совсем. Я слышал про зверства и видел фотографии зверств, — сказал музыкант.

Ранее Иван Охлобыстин назвал преступным и неприличным стремление актеров наживаться на своем народе, играя героические роли в кино и игнорируя интересы родины. Актер выразил уверенность, что у деятелей культуры есть негласное обязательство — представлять интересы своего народа.