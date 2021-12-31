Итальянцы восхитились новым спецвыпуском «Вечернего Урганта»

Пользователи Сети из Италии положительно отреагировали на новый спецвыпуск российского шоу «Вечерний Ургант» — «Чао, 2021!», который сняли в стиле итальянских вечеринок 1980-х годов. На момент публикации видео в YouTube набрало более 470 тысяч просмотров.

Шоу было показано в эфире Первого канала 1 января. В передаче, снятой на итальянском языке, участвовали российские исполнители и артисты. В комментариях итальянцы оставляли только восторженные отзывы.

Красивое шоу, давно так не смеялся. Обнимаю из Италии, — написал один из пользователей.

Другие его поддержали: «Видели в прямом эфире из Италии, вы снова были великолепны, спасибо вам большое! Увидимся в следующем году», «Спасибо за этот прекрасный беззаботный вечер», «Впечатляюще, это должно транслироваться в Италии», «Брависсимо. Поздравляю с отличной работой!», «Надеемся, что это станет традицией каждый год!».

Год назад «Вечерний Ургант» представил спецвыпуск шоу «Чао, 2020!». Тогда запись в YouTube набрала более 11 млн просмотров.

Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин поздравил граждан страны с Новым годом на итальянском языке в эфире Первого канала. Праздничный выпуск передачи «Вечерний Ургант» вышел 1 января в виде музыкального фестиваля «Чао, 2021!». В конце выпуска на фоне Колизея выступил Путин, его речь сопроводили субтитрами.