Италия, мытье пола, мечта о Новороссийске: как живет актриса Мария Болтнева

Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Мария Болтнева

Актриса Мария Болтнева обрела популярность благодаря съемкам в лентах «Глухарь», «Дом на набережной», «Время счастья». Что известно о карьере и личной жизни артистки, какие последние новости выходили о ней?

Чем известна Мария Болтнева

Мария Болтнева родилась 4 октября 1983 года в Новосибирске в театральной семье. Ее родители — актер Андрей Болтнев и актриса Наталия Мазец. Окончила Новосибирский театральный институт. В 2003 году переехала в Москву, была принята на службу в театр имени Маяковского и позднее отучилась в ГИТИСе.

Дебют актрисы в кино состоялся в 2001 году в фильме «Тебе решать». В 2008 году она исполнила главную роль — Анастасии Клименко — в сериале «Глухарь», которая сделала ее популярной. Болтнева также снималась в проектах «Время счастья», «Большая игра», «Глухарь в кино», «Отдел», «Глухарь. Возвращение», «Глухарь. „Снова Новый!“», «Время на двоих», «Карпов. Второй сезон» и других.

Что известно о личной жизни Болтневой

Мария Болтнева в 2010 году познакомилась с коллегой Георгием Лежавой. Артисты начали встречаться, а через год у них родилась тройня — сыновья Платон, Тимофей и Андрей. Актер несколько раз делал избраннице предложение, но та не захотела связать с ним жизнь.

В программе «Звезды сошлись» Болтнева рассказывала, что до пандемии COVID-19 она переписывалась с иностранцем по имени Луиджи. Итальянец приехал к ней в Россию, но его второй визит расстроил актрису: мужчина пил, курил, играл в компьютерные игры.

«Ощущения, что он иностранец, не было, вот наш русский Ванек. Я стала замечать, что, кроме слов о влюбленности, о том, какая у меня фигура и как он меня хочет, дело не идет. Он просто сидит с утра до ночи за компьютером, курит, пьет пивко. Я ухожу от троих сыновей, которые сидят у компьютера, и прихожу к четвертому», — пожаловалась актриса.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Мария Болтнева

Артистка признавалась, что растить троих детей одной — непросто и дорого. При этом Мария Болтнева уверена, что сможет обеспечить тройняшек, даже если не будет предложений в кино.

«Кем только ни работала. Могу похвастаться широким спектром работ: я и таксистом была, и веб-дизайнером, и просто дизайнером. Даже мыла полы и пела в переходе», — делилась она.

Чем сейчас занимается Мария Болтнева

Мария Болтнева в 40 лет продолжает творческую карьеру. Актриса служит в театре имени Маяковского и гастролирует по России со спектаклем «Моя безумная свадьба». В 2024 году артистка появится на экране в третьем сезоне сериала «Эксклюзив» и ленте «Судьи и судьбы». В двух проектах она снимается в главных ролях.

В мае 2024 года она посетила фестиваль патриотического кино «Малая Земля» в Новороссийске. В рамках мероприятия актриса выступила с вокальным номером, исполнив песню «Улыбка» из репертуара артистки Людмилы Гурченко.

Артистка призналась, что в будущем хотела бы приехать на фестиваль уже в качестве режиссера и сценариста.

«Моя мечта — приехать на кинофестиваль патриотического кино „Малая Земля“ со своим собственным короткометражным фильмом», — заявила Болтнева.

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