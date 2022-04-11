Историки расшифровали рукописи царя: кадры выставки «Пётр I и его эпоха»

В московском Выставочном зале федеральных архивов открылась историко-документальная выставка «Пётр I и его эпоха». Экспозиция, посвящённая 350-летию со дня рождения императора, продолжит работу до 19 июня. На ней представлено более 250 экспонатов: подлинные архивные документы петровской эпохи, анимированный мультимедийный контент, а также оригинальные рукописи Петра I, расшифрованные историками с помощью искусственного интеллекта в рамках проекта «Digital Пётр».
По словам директора Российского государственного архива древних актов Владимира Аракчеева, главной целью выставки является популяризация знаний об эпохе Петра и личности выдающегося государственного деятеля, с именем которого связаны грандиозные преобразования в жизни страны.
Первый раздел выставки посвящён важнейшим событиям биографии и семейной жизни Петра I, которые повлияли на формирование мировоззрения царя-реформатора и отразились на истории России. Центральное место экспозиции отведено событиям Северной войны, во многом определившим направления реформаторской деятельности Петра I, и развитию внешнеполитических связей России.
В третьем разделе выставки рассказывается о реформах Петра Великого, затронувших все сферы жизни общества. В частности, о строительстве Санкт-Петербурга, возведении каменных укреплений Петропавловской крепости и Петропавловского собора, дворцов Петра I и его сподвижников, о первых жителях города.
На выставке также представлены документы из кабинета Петра I: указы о создании губерний, сената, коллегий, прокуратуры, борьбе со взяточничеством, Генеральный и Духовный регламенты, Табель о рангах, Устав о праве наследования престола.
Кадры выставки «Пётр I и его эпоха» — в галерее NEWS.ru.
Посетители на выставке «Пётр I и его эпоха»
Сергей Булкин/NEWS.ru
Посетительница на выставке «Пётр I и его эпоха»
Сергей Булкин/NEWS.ru
Посетительница на выставке «Пётр I и его эпоха»
Сергей Булкин/NEWS.ru
Книги — экспонаты историко-документальной выставки Пётр I и его эпоха в Выставочном зале федеральных архивов. Минно Кугорн. Новое крепостное строение на мокром или низком горизонте. Москва, 1710 год
Сергей Булкин/NEWS.ru
Книги — экспонаты историко-документальной выставки Пётр I и его эпоха в Выставочном зале федеральных архивов. К. Аллард. Новое голландское корабельное строение. Москва, 1709 год
Сергей Булкин/NEWS.ru
Посетитель на выставке «Пётр I и его эпоха»
Сергей Булкин/NEWS.ru
Посетительница на выставке «Пётр I и его эпоха»
Сергей Булкин/NEWS.ru
Книги — экспонаты историко-документальной выставки Пётр I и его эпоха в Выставочном зале федеральных архивов. Именной указ о реорганизации сената и государственных коллегий и о создании прокуратуры. 12 января 1722 года
Сергей Булкин/NEWS.ru
Посетитель на выставке «Пётр I и его эпоха»
Сергей Булкин/NEWS.ru
Посетитель на выставке «Пётр I и его эпоха»
Сергей Булкин/NEWS.ru
Посетительница на выставке «Пётр I и его эпоха»
Сергей Булкин/NEWS.ru
Посетители на выставке «Пётр I и его эпоха»
Сергей Булкин/NEWS.ru
Посетительница на выставке «Пётр I и его эпоха»
Сергей Булкин/NEWS.ru
Книги — экспонаты историко-документальной выставки Пётр I и его эпоха в Выставочном зале федеральных архивов. Ратификация шведского короля на Ништадтский мирный договор. 1 октября 1721 года
Сергей Булкин/NEWS.ru
Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин на историко-документальной выставке «Пётр I и его эпоха» в Выставочном зале федеральных архивов
Сергей Булкин/NEWS.ru
Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин на историко-документальной выставке «Пётр I и его эпоха» в Выставочном зале федеральных архивов
Сергей Булкин/NEWS.ru
Экспонаты историко-документальной выставки Пётр I и его эпоха в Выставочном зале федеральных архивов. Медаль в память заключения мира со Швецией в Ништадте в 1721 году, Санкт-Петербургский монетный двор. Середина XIX века
Сергей Булкин/NEWS.ru
Император Пётр I. А. М. Опекушин. Модель статуи
Сергей Булкин/NEWS.ru