Историки расшифровали рукописи царя: кадры выставки «Пётр I и его эпоха»

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В московском Выставочном зале федеральных архивов открылась историко-документальная выставка «Пётр I и его эпоха». Экспозиция, посвящённая 350-летию со дня рождения императора, продолжит работу до 19 июня. На ней представлено более 250 экспонатов: подлинные архивные документы петровской эпохи, анимированный мультимедийный контент, а также оригинальные рукописи Петра I, расшифрованные историками с помощью искусственного интеллекта в рамках проекта «Digital Пётр».

По словам директора Российского государственного архива древних актов Владимира Аракчеева, главной целью выставки является популяризация знаний об эпохе Петра и личности выдающегося государственного деятеля, с именем которого связаны грандиозные преобразования в жизни страны.

Первый раздел выставки посвящён важнейшим событиям биографии и семейной жизни Петра I, которые повлияли на формирование мировоззрения царя-реформатора и отразились на истории России. Центральное место экспозиции отведено событиям Северной войны, во многом определившим направления реформаторской деятельности Петра I, и развитию внешнеполитических связей России.

В третьем разделе выставки рассказывается о реформах Петра Великого, затронувших все сферы жизни общества. В частности, о строительстве Санкт-Петербурга, возведении каменных укреплений Петропавловской крепости и Петропавловского собора, дворцов Петра I и его сподвижников, о первых жителях города.

На выставке также представлены документы из кабинета Петра I: указы о создании губерний, сената, коллегий, прокуратуры, борьбе со взяточничеством, Генеральный и Духовный регламенты, Табель о рангах, Устав о праве наследования престола.

Кадры выставки «Пётр I и его эпоха» — в галерее NEWS.ru.