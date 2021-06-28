Историк рассказал о ссоре Уильяма и Гарри на похоронах принца Филиппа

Британский историк Роберт Лейси рассказал о безобразной ссоре между принцами Гарри и Уильямом на похоронах принца Филиппа. Присутствие на мероприятии, как ожидалось, должно было примирить братьев, однако вышло совсем наоборот, пишет Daily Mail.

Перед камерами, по словам историка, принцы держали себя в руках, однако около часовни Святого Георгия братья начали ругаться. Было видно, что они всерьёз злы друг на друга и их гнев уже давно «стал невероятно глубоким».

Около часовни Святого Георгия они снова начали ссориться и снова были готовы перегрызть друг другу глотки, — подчеркнул Лейси, отметив, что Гарри и Уильям наговорили тогда друг другу «слишком много резких и ранящих вещей».

Историк полагает, что в ближайшее время примирения в королевской семье не будет — конфликт между сыновьями принцессы Дианы и принца Чарльза пока не решён. Между тем 1 июля Гарри и Уильям вновь встретятся на открытии памятника их матери. Эксперты однако уже не делают высоких ставок на это мероприятие.

Гарри и его жена Меган Маркл с апреля прошлого года не исполняют обязанности членов королевской семьи. Они живут в Штатах, работают там, занимаются бизнесом и благотворительностью. Недавно супруги второй раз стали родителями. Девочка получила имя Лилибет (Лили) Диана Маунтбеттен-Виндзор. Имя отсылается к прабабушке дочки Гарри и Меган, чьё семейное прозвище — Лилибет. Что касается второго имени, оно было выбрано в честь покойной матери принцев, принцессы Дианы.

Ранее стало известно, почему принц Гарри решил в марте дать скандальное интервью Опре Уинфри. Внука королевы Елизаветы II разозлило то, что его лишили военных титулов, полагают инсайдеры.