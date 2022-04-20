Историк моды Александр Васильев откроет онлайн-клуб для женщин

В конце апреля историк моды, главный судья телепроекта «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев откроет онлайн-клуб «Преображение» для женщин, которые хотят кардинально изменить себя и свою жизнь. О запуске нового масштабного проекта NEWS.ru сообщил сам телеведущий.

Задача онлайн-клуба Александра Васильева — помочь россиянкам создать свой идеальный образ. По мнению историка моды, красивой может быть женщина любого возраста, с любыми особенностями фигуры, в любом весе и росте и при любом бюджете.

Вместе с группой экспертов дамы займутся внешним и внутренним преображением, изучат правила движения и культуру речи, заново посмотрят на свой интерьер и сформируют достойное окружение.

Женщины всегда и в любой ситуации хотят быть успешными, любимыми, красивыми и уверенными в себе, а внешний вид тут играет большую роль. Многим хочется выглядеть модно и элегантно, но элегантность и мода — это совершенно разные вещи, не связанные друг с другом. Никогда не путайте моду со стилем, это не одно и тоже. Стиль вечен, а мода ветрена, — рассказал Александр Васильев.

В ближайшее время вся информация об участии в онлайн-клубе «Преображение» появится в официальных социальных сетях мастера. Уже известно, что клуб откроет свои двери только первым 5000 желающим преображаться вместе с главным модным судьей страны и что цена участия будет доступна всем россиянкам. Часть взносов будет направлена на поддержание фонда Александра Васильева, в котором хранится более 500 000 единиц предметов, непосредственно связанных с миром моды.

Ранее стилист Владислав Лисовец рассказал, что платья пастельно-розового цвета не выходят из моды уже примерно восемь лет. Так он прокомментировал новость о том, что на недавних церемониях вручения премий «Оскар» и «Грэмми» многие звёзды шоу-бизнеса, среди которых актриса Сара Джессика Паркер и певица Тинаши, появились на публике в платьях пастельно-розового цвета.