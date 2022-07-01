«Историческое событие»: Кузнецов высказался о закрытии «Гоголь-центра» Актер Кузнецов призвал российских артистов уезжать из страны после закрытия «Гоголь-центра»

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Театр «Гоголь-центр». Архивное фото

Российский актер театра и кино Александр Кузнецов рассказал о своем отношении к закрытию «Гоголь-центра». По его мнению, это «историческое событие», которое обрекает страну на конец ее существования. Мыслями он поделился в соцсетях и с журналистом Василием Полонским на его Youtube-канале.

Первое доказательство того, что все, к чему притронется эта страна в том виде, в котором она сейчас есть, все живое будет умирать. Это просто как в компьютерной игре Warcraft нежить — дотрагивается, и все умирает. Неважно, какой ты великий художник, — считает актер.

Также он призвал всех актеров и режиссеров уехать из России. Кузнецов подчеркивает, что речь идет не о ненависти к стране — артистов просто не любят, и именно поэтому, по его мнению, и закрыли «Гоголь-центр».

Может быть пора задуматься и просто уехать отсюда всем, и дать им делать то, что они хотят? И посмотреть, как будет выглядеть страна, когда уедут все те, кого они не хотят здесь видеть. А они не хотят видеть никого вообще. Актерам нужно уезжать не потому что мы не любим страну, мы ее кидаем и никогда сюда не вернемся, а просто потому что нас выгоняют. У нас есть весь мир, — отметил он.

Ранее телеведущая Светлана Бондарчук, которая является бывшей женой режиссера Федора Бондарчука, попросила покинувших страну звезд не учить россиян жизни. Она считает, что в подобной ситуации каждый сам решает, как нужно поступать. Ее возмущают знаменитости, которые уехали после начала специальной военной операции на Украине и при этом дают советы, что же людям делать в России