Источник назвал причину смерти Евгении Брик

Причиной смерти актрисы Евгении Брик, последовавшей 10 февраля, стало онкологическое заболевание. Об этом сообщил РИА ФАН источник, знакомый с семьёй. Когда именно актрисе поставили этот диагноз, пока неизвестно.

Также сообщается , что последние десять лет Брик вместе с мужем, кинорежиссёром Валерием Тодоровским, жила в США. В Россию супруги приезжали только на съёмки.

Ранее о смерти Брик на 41-м году жизни сообщила журналистка Катерина Гордеева, не уточнившая причину смерти. Источник из окружения Валерия Тодоровского уточнил, что болезнь и смерть звезды фильма «Стиляги» и сериала «Оттепель» «скрывали до последнего». Он подчеркнул, что сейчас Тодоровский не выходит на связь, а сама артистка лечилась от тяжёлого заболевания в Лос-Анджелесе, где и скончалась. При этом источник уточнил, что причиной смерти была не коронавирусная инфекция. Дата и место похорон также не сообщаются.

Ранее режиссёр фильма «Географ глобус пропил» Александр Велединский заявил, что новость о смерти актрисы Евгении Брик повергла его в шок. Покойная артистка сыграла в этой картине учительницу немецкого языка Киру Валерьевну. Коллегами Брик по съёмочной площадке стали Константин Хабенский, Елена Лядова и Александр Робак.