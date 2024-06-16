«Исповедь» Пригожина, Ливия, сын: как сейчас живет актер Кирилл Полухин

Фото: Саша Савельева/ТАСС

Кирилл Полухин

Актер Кирилл Полухин продолжает творческую деятельность. В каких проектах он задействован сейчас, что известно о его связи с Евгением Пригожиным?

Чем известен Полухин

Кирилл Полухин родился 3 мая 1968 года в Санкт-Петербурге.

Первый актерский опыт он получил во время службы срочной службы в армии — там он участвовал в художественной самодеятельности. После демобилизации, во время кризиса 1990-х годов, Полухин начал заниматься в народном театре у народного артиста РСФСР Зиновия Корогодского.

Он признавался, что не планировал связывать свою жизнь с актерством, однако народный артист РСФСР Андрей Толубеев пригласил его в ЛГИТМиК на свой курс.

«Моего мастера, царствие ему небесное, Андрея Юрьевича Толубеева следует благодарить за то, что я остался в профессии. Он увидел, разглядел что-то во мне. А когда я хотел бросить все, он настоял, чтобы я остался, занимался этой профессией», — отмечал актер.

Полухин учился на одном курсе с Иваном Ургантом. Он рассказывал, что хорошо общался с телеведущим.

«Шутки он выдавал наотмашь. За словом в карман не лез. Но и никогда не оскорблял своей остротой человека. Остроумие — это конек Вани Урганта. Да у него вся семья такая, что дед, что бабушка, что отец — с прекрасным чувством юмора. Сейчас он уже матерый шутник. Прошел такую школу на разных каналах. А когда мы учились, он еще просто барменом работал. Потом вырос до ведущего в ночном клубе. И затем пошло», — вспоминал Полухин.

Артист снимался в картинах «Охота на Золушку», «Агент национальной безопасности», «Убойная сила», «Тайны следствия», «Улицы разбитых фонарей — 5», «Шахматист», «Старые дела», «Коллекция», «Эхо из прошлого», «Чужая», «Петля», «Настоящие», «Шеф», «Страсти по Чапаю», «Майор», «Дурак», «Русский характер», «Метод», «Наше счастливое завтра», «Черная кошка», «Гоголь», «Кастинг», «Лучше, чем люди», «Триада», «Реализация», «Балканский рубеж», «Шугалей», «Шугалей-2», «Шугалей-3», «Актер», «Модный синдикат» и других.

Всего в его фильмографии более 150 работ.

Что известно о личной жизни Полухина

Кирилл Полухин женат на актрисе Светлане Строговой. Пара познакомилась во время учебы в вузе.

У супругов есть сын Иннокентий.

Что известно о связи Полухина с Пригожиным

Кирилл Полухин сыграл роль социолога Максима Шугалея в трех частях фильма «Шугалей», которые продюсировал бизнесмен Евгений Пригожин. Лента основана на реальных событиях и рассказывает о российских социологах, об их похищении и последующем освобождении в Ливии.

«Фильм повлиял очень сильно. Его еще и перевели на несколько языков. И Максим, с которым я потом встретился на свободе, рассказал, что его перестали бить, стали называть Шугой, а раньше те, кто его охранял, даже не знали, кто он. Мы же, когда снимали кино, не знали, что там на самом деле происходило», — рассказывал артист в интервью «Вечерней Москве».

Кроме того, после выхода картины «16-й», которую окрестили «исповедью» Пригожина, Полухин заявил, что необходимо снимать больше таких проектов.

«Потому что родину надо любить, я люблю, я принимаю в таком кино участие, всем советую смотреть такие фильмы, потому что такое впечатление, что сейчас стало стыдно сниматься в патриотических фильмах. Это как-то не по-русски», — объяснял актер.

Чем сейчас занимается Полухин

Кирилл Полухин продолжает творческую деятельность.

В 2023 году актер снялся в картинах «Трейдер», «Сны Алисы», «Король и Шут», «Папаша в бегах», «Отпуск в сентябре», «Бешенство», «Шеф. Мужская работа», «Телохранители», «Лада Голд», «Отставник. Защита Дедова», «Контуженный», «Отмороженные», «Большой дом», «Отставник. Ближний бой» и «Король и Шут: Сказка о Горшке и Князе».

В 2024 году вышли ленты «777», «Точка опоры» и «20/22» с его участием. В скором времени также можно будет увидеть проекты «Лихие», «Кулачный», «Кто быстрее?», «Молодежка. Студенты» и «Чужой район — 4» с Полухиным.

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