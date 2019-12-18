Испанский певец и актёр Пачи Андион погиб в автомобильной катастрофе.
ДТП произошло в провинции Сория утром 18 декабря,
Андиону было 72 года, недавно он отметил 50-летний юбилей своей карьеры в музыке. Артист также снялся в более чем десятке кинолент, к некоторым из которых он написал саундтреки.
Как писал NEWS.ru, фронтмен американской группы Imagine Dragons Дэн Рейнольдс объявил о решении на время покинуть группу, чтобы больше времени уделить семье.
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