https://static.news.ru/photo/d5980280-2198-11ea-b40a-fa163e074e61_660.jpg Пачи Андион Фото: Patxi Andion/facebook.com

Испанский певец и актёр Пачи Андион погиб в автомобильной катастрофе.

ДТП произошло в провинции Сория утром 18 декабря, сообщает Efe.

Андиону было 72 года, недавно он отметил 50-летний юбилей своей карьеры в музыке. Артист также снялся в более чем десятке кинолент, к некоторым из которых он написал саундтреки.

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