Заслуженная артистка России Наталья Рогожкина продолжает творческую деятельность. В каких проектах она задействована сейчас, что известно о ее личной жизни после смерти Андрея Панина?
Чем известна Рогожкина
Наталья Рогожкина родилась 21 октября 1974 года в Москве. В 1995 году окончила Школу-студию МХАТ.
В кино актриса дебютировала в 1998 году в ленте «Стрингер». Также она снималась в картинах «Чехов и Ко», «Каменская», «Есенин», «Самая красивая», «Белая гвардия», «Жена Сталина», «Счастье по рецепту», «Внук космонавта», «Отцы и дети», «Доктор Тырса», «Спящие», «Зови меня мамой», «Бывшие», «Шторм», «Седьмая симфония», «Бывшие. Happy end» и других.
Всего в ее фильмографии более 50 работ.
Что известно о личной жизни Рогожкиной
Наталья Рогожкина была замужем за актером Андреем Паниным. На момент знакомства ей было 19 лет, а Панину — 32 года.
«То есть я — совсем девчонка и он — сформировавшийся мужчина. Разумеется, я приняла его таким, какой он есть. Меня устраивало, что он — планета абсолютно самодостаточная. Вокруг него можно только вращаться неким спутником», — вспоминала Рогожкина.
У пары родилось двое сыновей — Александр и Петр. При этом актеры узаконили отношения незадолго до рождения второго ребенка.
«Наши отношения категорически не подходили под ту модель семейной жизни, какую я с детства считала нормой. Образ мужчины, который до встречи с Паниным заполнял мое воображение, был связан с отцом. А папа — человек интеллигентный, деликатный, уравновешенный, очень уважительно, нежно и мягко относящийся к женщине. И все то, что я получила в Андрее, никаким образом не пересекалось с таким типажом. Безумно импульсивный, он вел себя так, как ему свойственно, говорил тем языком, который ему удобен, не оглядываясь лишний раз, сидит за столом женщина или нет», — рассказывала Рогожкина.
В 2013 году Панина нашли мертвым в собственной квартире.
В 2020 году актриса Дарья Юрская заявила, что у Рогожкиной появился новый избранник.
«Я рада, что сейчас Наташа не одна, у нее появился мужчина! Но это не моя тайна, так что раскрывать ее не буду. Новый год мы вместе с семьей Наташи справляли. После ухода мужа она сильно изменилась. И не только потому, что постриглась и внешне стала другой. Теперь она более строгая, сдержанная. Не дай бог пережить, что выпало на ее долю», — сказала она.
Есть ли у Рогожкиной алкогольная зависимость
В 2021 году в соцсетях Натальи Рогожкиной появился пост: «Я люблю алкоголь, и она любит. Я люблю страсть, и она любит. Ура новой жизни!»
Позднее запись был удалена. Актриса утверждала, что ее взломали.
При этом, по данным StarHit, Рогожкину неоднократно видели в компании шеф-повара Анны Рязанской. Женщины вместе «проводили время за бокалом» в Испании.
«Я видел изрядно пьяных Аню и Рогожкину в середине ноября 2018 года в одном из барселонских ресторанов. С момента смерти Андрея Панина прошло уже довольно много времени. И Наташа совершенно не выглядела как безутешная вдова», — заявил изданию каталонский информатор Сергей Моисеев.
Чем сейчас занимается Рогожкина
Наталья Рогожкина продолжает творческую деятельность. Сейчас она задействована в спектаклях «Веселые времена», «Пролетный гусь» и «Офелия боится воды».
В 2023 году артистка снялась в картинах «Холоп 2», «Содержанки 4», «Секс. До и после» и «Краски серого мира». В 2024 году также вышел сериал «Точка ноль» с ее участием.
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