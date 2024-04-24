Испания, слухи об алкоголе, Панин: как живет актриса Наталья Рогожкина

Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press

Наталья Рогожкина

Заслуженная артистка России Наталья Рогожкина продолжает творческую деятельность. В каких проектах она задействована сейчас, что известно о ее личной жизни после смерти Андрея Панина?

Чем известна Рогожкина

Наталья Рогожкина родилась 21 октября 1974 года в Москве. В 1995 году окончила Школу-студию МХАТ.

В кино актриса дебютировала в 1998 году в ленте «Стрингер». Также она снималась в картинах «Чехов и Ко», «Каменская», «Есенин», «Самая красивая», «Белая гвардия», «Жена Сталина», «Счастье по рецепту», «Внук космонавта», «Отцы и дети», «Доктор Тырса», «Спящие», «Зови меня мамой», «Бывшие», «Шторм», «Седьмая симфония», «Бывшие. Happy end» и других.

Всего в ее фильмографии более 50 работ.

Что известно о личной жизни Рогожкиной

Наталья Рогожкина была замужем за актером Андреем Паниным. На момент знакомства ей было 19 лет, а Панину — 32 года.

«То есть я — совсем девчонка и он — сформировавшийся мужчина. Разумеется, я приняла его таким, какой он есть. Меня устраивало, что он — планета абсолютно самодостаточная. Вокруг него можно только вращаться неким спутником», — вспоминала Рогожкина.

У пары родилось двое сыновей — Александр и Петр. При этом актеры узаконили отношения незадолго до рождения второго ребенка.

Фото: Gennadii Usoev/Global Look Press Андрей Панин

«Наши отношения категорически не подходили под ту модель семейной жизни, какую я с детства считала нормой. Образ мужчины, который до встречи с Паниным заполнял мое воображение, был связан с отцом. А папа — человек интеллигентный, деликатный, уравновешенный, очень уважительно, нежно и мягко относящийся к женщине. И все то, что я получила в Андрее, никаким образом не пересекалось с таким типажом. Безумно импульсивный, он вел себя так, как ему свойственно, говорил тем языком, который ему удобен, не оглядываясь лишний раз, сидит за столом женщина или нет», — рассказывала Рогожкина.

В 2013 году Панина нашли мертвым в собственной квартире.

В 2020 году актриса Дарья Юрская заявила, что у Рогожкиной появился новый избранник.

«Я рада, что сейчас Наташа не одна, у нее появился мужчина! Но это не моя тайна, так что раскрывать ее не буду. Новый год мы вместе с семьей Наташи справляли. После ухода мужа она сильно изменилась. И не только потому, что постриглась и внешне стала другой. Теперь она более строгая, сдержанная. Не дай бог пережить, что выпало на ее долю», — сказала она.

Есть ли у Рогожкиной алкогольная зависимость

В 2021 году в соцсетях Натальи Рогожкиной появился пост: «Я люблю алкоголь, и она любит. Я люблю страсть, и она любит. Ура новой жизни!»

Позднее запись был удалена. Актриса утверждала, что ее взломали.

При этом, по данным StarHit, Рогожкину неоднократно видели в компании шеф-повара Анны Рязанской. Женщины вместе «проводили время за бокалом» в Испании.

«Я видел изрядно пьяных Аню и Рогожкину в середине ноября 2018 года в одном из барселонских ресторанов. С момента смерти Андрея Панина прошло уже довольно много времени. И Наташа совершенно не выглядела как безутешная вдова», — заявил изданию каталонский информатор Сергей Моисеев.

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Наталья Рогожкина предпоказе спектакля «Офелия боится воды» на малой сцене МХТ им. А.Чехова

Чем сейчас занимается Рогожкина

Наталья Рогожкина продолжает творческую деятельность. Сейчас она задействована в спектаклях «Веселые времена», «Пролетный гусь» и «Офелия боится воды».

В 2023 году артистка снялась в картинах «Холоп 2», «Содержанки 4», «Секс. До и после» и «Краски серого мира». В 2024 году также вышел сериал «Точка ноль» с ее участием.

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