Искусствовед раскрыла, откуда Церетели черпал силы для творчества Искусствовед Свиблова: искусство для Церетели было главным источником энергии

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Ольга Свиблова

Президент Российской академии художеств скульптор Зураб Церетели всю жизнь занимался искусством, заявила на церемонии прощания искусствовед Ольга Свиблова. В разговоре с корреспондентом NEWS.ru она назвала его «художником с большой буквы», отметив, что он до последнего не расставался с палитрой и кистью. По ее словам, искусство для Церетели было главным источником энергии.

Во-первых, Зураб Константинович — Художник с большой буквы. И вот он всю жизнь занимался искусством. Что-то кому-то нравится, что-то кому-то не нравится — но более пяти тысяч произведений, которые после него остались, — это, в общем, существенное свидетельство, — отметила она.

Свиблова поделилась, что знала Церетели практически 30 лет и часто с ним виделась. По словам искусствоведа, она ни разу не видела его не рисующим, при этом он был готов решать важные вопросы, не отрываясь от работы.

Зураб Константинович уже глубоко больной, слабый, в 92 года продолжал рисовать и лежал в кровати с мини-палитрой и работал не только над графикой, но и над живописью. Я думаю, что искусство было для него главным источником энергии, но при этом это человек, который понимал, что искусство и жизнь... Искусство — для жизни и жизнь — это искусство, — заключила она.

Ранее близкий друг Церетели Владимир Владимирович заявил, что тот всегда отличался трудолюбием и дружил с людьми разного поколения. Он отметил, что художник очень тяжело переживал критику в свой адрес. При этом скульптор продолжал упорно работать даже в последние годы своей жизни.