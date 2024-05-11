Искусствовед Энн Пиццоруссо заявила, что раскрыла тайну картины «Мона Лиза» Геолог Пиццоруссо: на картине «Мона Лиза» изображен мост Аццоне Висконти и Альпы

Фото: Eibner-Pressefoto/imago stock&people/Global Look Press

Картина Леонардо да Винчи «Мона Лиза», также известная как «Джоконда»

Геолог и искусствовед Энн Пиццоруссо заявила, что на картине «Мона Лиза» под авторством Леонардо да Винчи изображен мост Аццоне Висконти XIV века в Лекко, пишет The Guardian. По ее словам, на полотне также запечатлены Альпы и озеро Гарлате.

Я так рада. Я чувствую, что попала в яблочко, — призналась она.

По ее словам, разгадать тайну пейзажа удалось при совмещении профессиональных навыков геолога и искусствоведа, поскольку первые из них не учитывают культурные данные, а вторые — информацию по геологии. Таким образом ей удалось прийти к мысли, что именитый художник изобразил несколько мест в провинции Лекко, расположенной в северной части Италии. До этого одной из популярных теорий была версия о том, что на полотне был запечатлен мост в провинции Ареццо. Также некоторые исследователи считали, что мост и дорога, нарисованные Леонардо да Винчи, находятся в старинном итальянском городе Боббио в северной части страны.

Ранее сообщалось, что 11 мая художнику Сальвадору Дали исполнилось бы 120 лет. Он известен не только своим творчеством, но и экстравагантными выходками. Например, он похитил тело жены, выгуливал муравьеда по улицам и рассчитывался по счет собственными работами.