Геолог и искусствовед Энн Пиццоруссо заявила, что на картине «Мона Лиза» под авторством Леонардо да Винчи изображен мост Аццоне Висконти XIV века в Лекко, пишет The Guardian. По ее словам, на полотне также запечатлены Альпы и озеро Гарлате.
Я так рада. Я чувствую, что попала в яблочко, — призналась она.
По ее словам, разгадать тайну пейзажа удалось при совмещении профессиональных навыков геолога и искусствоведа, поскольку первые из них не учитывают культурные данные, а вторые — информацию по геологии. Таким образом ей удалось прийти к мысли, что именитый художник изобразил несколько мест в провинции Лекко, расположенной в северной части Италии. До этого одной из популярных теорий была версия о том, что на полотне был запечатлен мост в провинции Ареццо. Также некоторые исследователи считали, что мост и дорога, нарисованные Леонардо да Винчи, находятся в старинном итальянском городе Боббио в северной части страны.
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