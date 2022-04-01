«Искусство сквозь время»: выставка «Будущее»

Можно ли посредством искусства сформировать будущее? На этот вопрос ответ пытаются дать авторы более чем 150 картин разных жанров, собранных в Галерее А3: среди участников выставки Кирилл Клоков, Иршат Азиханов, Владимир Опара, Анна Осипова, Святослав Олейник и другие. Посетителям предлагается узнать, как художники формируют будущее путём ответов, получаемых через творчество.