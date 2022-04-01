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«Искусство сквозь время»: выставка «Будущее»
Культура

«Искусство сквозь время»: выставка «Будущее»

08:13, 02 апреля 2022
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
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Можно ли посредством искусства сформировать будущее? На этот вопрос ответ пытаются дать авторы более чем 150 картин разных жанров, собранных в Галерее А3: среди участников выставки Кирилл Клоков, Иршат Азиханов, Владимир Опара, Анна Осипова, Святослав Олейник и другие. Посетителям предлагается узнать, как художники формируют будущее путём ответов, получаемых через творчество.

Артём Соболев/NEWS.ru

Артём Соболев/NEWS.ru

Артём Соболев/NEWS.ru

Артём Соболев/NEWS.ru

Артём Соболев/NEWS.ru

Артём Соболев/NEWS.ru

Артём Соболев/NEWS.ru

Артём Соболев/NEWS.ru

Артём Соболев/NEWS.ru

Артём Соболев/NEWS.ru

Артём Соболев/NEWS.ru

Артём Соболев/NEWS.ru

Артём Соболев/NEWS.ru

Артём Соболев/NEWS.ru

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