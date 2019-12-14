https://static.news.ru/photo/4f793ffa-1f74-11ea-8792-fa163e074e61_660.jpg Рукописная партитура Людвига ван Бетховена Фото: H.-D. Falkenstein/imageBROKER.com/Global Look Press

Незаконченное произведение великого композитора Людвига ван Бетховена попробуют завершить музыковеды и программисты.

Как сообщает Le Figaro, в честь 250-летия со дня рождения композитора искусственный интеллект создаст продолжение партитуры Десятой симфонии. В результате смерти Бетховена осталось всего несколько набросков и рукописных планов произведения.

Результат работы специалистов будет представлен в Бонне 28 апреля 2020 года.

Как ранее писал NEWS.ru, Энтони Бурашед из Университетского колледжа в Лондоне и Джордж Канн из коллектива коллекционеров произведений искусства Oxia Plus предложили новый способ восстановления полотен, поверх которых были написаны другие картины. Они применили специальный алгоритм машинного обучения на двух известных картинах Пабло Пикассо.