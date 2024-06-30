«Ищейка-8», трое детей, проблемы с законом: как живет Анна Банщикова

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Анна Банщикова

С 1 июля на Первом канале вновь покажут 7-й сезон сериала «Ищейка» с Анной Банщиковой в главной роли. О чем будет эта лента, как живет актриса, что известно о ее личной жизни?

О чем 7-й сезон «Ищейки»

В 7-м сезоне героиня Банщиковой полковник полиции Александра Ивановна Кушнир получила руководящую должность в небольшом приморском городке. Появлению нового начальника были не рады. Подчиненные воспринимали в штыки ее нестандартные методы работы. Еще одной сложностью, с которой столкнулась Кушнир, стало то, что ее непосредственным руководителем оказался экс-возлюбленный.

В первой серии полковник полиции начала расследовать сразу несколько дел. Ей предстояло распутать детали внезапной смерти известной певицы от аллергического шока, убийства дочери местного депутата, известной странными наклонностями, и серии дерзких ограблений.

Отметим, что в конце мая стало известно о старте съемок нового сезона сериала. По сюжету «Ищейки-8» героиня Банщиковой чудом спаслась после покушения и теперь намерена наслаждаться каждой минутой, однако сделать это ей помешают тайны прошлого.

«В новом, 8-м сезоне Александра Ивановна после случившихся потрясений будет больше времени посвящать семье и близким. Но из-за тайн из прошлого, которые неожиданно ворвутся в жизнь моей героини, планы на счастливую жизнь могут разрушиться. Все секреты нового сезона рассказать не могу, но нас ждут повороты сюжета, которые удивят даже искушенного зрителя», — рассказала Банщикова в беседе с «Газета.Ru».

Были ли у Банщиковой проблемы с законом

В 2020 году в Сети появилась информация о проблемах звезды «Ищейки» с законом. Сотрудники правоохранительных органов утверждали, что актриса грубо нарушила режим самоизоляции, гуляла по Геленджику с дочкой и не реагировала на требования силовиков вернуться домой.

Директор Банщиковой Ян Трунцев заявил, что полицейские вели себя неадекватно. На самом деле знаменитость вместе со своим ребенком шла из продуктового магазина, однако дочь попросила попить, и обе присели на скамейку.

«В этот момент к ней подошли люди в форме, которые были в нетрезвом и неадекватном состоянии», — рассказывал Трунцев.

По его словам, полицейские даже не показали удостоверения, а стали хамить и угрожать Банщиковой.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Анна Банщикова

Что известно о личной жизни Банщиковой

Актриса была дважды замужем. Первым супругом Банщиковой был музыкант Максим Леонидов. СМИ писали, что именно актрисе посвящена песня музыканта «Девочка-видение».

Из-за гастролей мужа артистке пришлось отказаться от карьеры актрисы. Уход из театра и кино превратил Банщикову в жену музыканта, что и стало одной из причин развода. Сама актриса говорила, что не успела повзрослеть и оказалась не готова к семейной жизни, в то время как Леонидов мечтал о детях. Развод проходил со скандалом.

Вторым мужем Банщиковой стал адвокат Всеволод Шаханов. С будущим супругом она познакомилась на дне рождения общего друга. В 2007 году пара поженилась. В браке родились два сына — Александр и Михаил, а в 2017 году на свет появилась дочь Мария, которая снимается с мамой в «Ищейке». Правда, в ленте она играет мальчика.

«Сначала она играла роль ребенка одной из героинь. <...> Нужен был грудной малыш. Маша где-то гуляла неподалеку с няней. И Брусникин сразу сказал: „А зачем искать, у нас уже есть свой. Давай, тащи Машку сюда“. Дмитрий Владимирович давал ей рацию, она играла с ней, сейчас уже научилась говорить: „Камера, мотор!“. Позже, когда у моей героини должен был появиться на свет сын, Дмитрий Владимирович сказал: „У нас есть ребенок. Вот пускай Маша мальчика и играет“. Я: „Почему мальчика?“ Брусникин: „Представляешь, она вырастет, скажет, что играла в кино дочку своей мамы. Неинтересно. А так — роль мальчика, и это уже будет действительно роль“. Маше реально понравилось сниматься, все делает с одного дубля и с удовольствием», — рассказывала Банщикова в беседе с «Антенна Телесемь».

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