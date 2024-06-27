Ирина Безрукова раскрыла секрет своей молодости Актриса Безрукова: для сохранения своей молодости нужно стараться высыпаться

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Чтобы сохранить молодость и выглядеть свежо и подтянуто, нужно стараться высыпаться, рассказала KP.RU актриса Ирина Безрукова. По ее словам, также нужно сохранять водный баланс и часто улыбаться себе.

Постарайтесь высыпаться. Сразу после пробуждения, с утра, обязательно давайте своему организму воду. Пейте много воды без газа, лучше теплой. Улыбайтесь себе в зеркале. Будьте добрым человеком, делайте хорошие дела. Минимизируйте алкоголь, откажитесь от курения, — объяснила актриса.

Безрукова отметила, что следует иногда посещать косметолога и обращаться к хорошим визажистам. Также нужно обязательно смывать перед сном макияж. Чтобы поддерживать себя в хорошей физической форме, не посещая спортзал, артистка придерживается сбалансированного питания.

Актриса добавила, что она отказалась от жареного и жирного, от мучных изделий и консервов. Кроме того, Безрукова ведет активный образ жизни.

Ранее Ирина Безрукова заявила, что последние назначения в театрах продиктованы политикой государства. Таким образом она прокомментировала назначение худрука театра на Малой Бронной Константина Богомолова на аналогичную должность в театре Романа Виктюка.