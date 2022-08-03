Ирина Апексимова: для меня нет ролей в кино, будто после 30 люди не живут Актриса Ирина Апексимова — о том, как возглавляемый ею Театр на Таганке стал самым большим драмтеатром России и почему она стала реже сниматься в кино

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ирина Апексимова

Пока одни творческие коллективы только уходят в отпуск, Театр на Таганке уже открыл 59-й сезон. Весь август артисты будут играть репертуарные хиты прошлых лет, а с осени представят зрителям шесть премьер и два просветительских проекта с уклоном в советскую театральную историю. После сбора труппы обозреватель NEWS.ru обсудил с директором театра Ириной Апексимовой, зачем Таганка возвращается к наследию СССР, какая судьба ждет присоединенный театр «АпАРТе» и почему она как актриса стала реже сниматься в кино.

— Почему исторический контекст, а именно уклон в советскую драматургию так важен для Театра на Таганке в новом сезоне?

— Этот уклон важен не только для Театра на Таганке, но и для всех людей нашей страны. Это настоящая прекрасная драматургия, которая незаслуженно забыта в последние годы.

Мы как всегда всё отрицаем. Я не хочу никого обидеть, ведь и в нашем театре играют несколько спектаклей современных драматургов, но они ни в какое сравнение не идут с советской драматургией.

Там были замечательные мастера, которые писали блистательные образы. Для того чтобы актерам было что играть, мы делаем упор на советскую драматургию.

— Своего рода тренинг для артистов?

— Да, и для актеров, и для режиссеров. Я разговаривала с некоторыми молодыми режиссерами, так они говорили мне: «Как я могу это сделать? Ведь я формировался в 2000-е». А это, мягко говоря, профнепригодность. Поэтому нам нужно задействовать советских мастеров. Иначе никак.

Хороших молодых режиссеров можно по пальцам пересчитать. Благодаря сложным условиям нашей лаборатории «Репетиции» они ставили здесь спектакли. Но дальше нужна новая кровь, новые таланты. И их надо на чём-то учить.

— В новом сезоне вы выйдете на сцену?

— Возможно, буду принимать участие в одной из постановок, но об этом позже.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ирина Апексимова и Юрий Муравицкий

— Не жалеете ли, что стали меньше сниматься и играть на сцене из-за административной загрузки?

— У меня есть сожаление, что я реже появляюсь в кино из-за того, что нет ролей. А не потому что у меня гигантская административная нагрузка. Хотя и такое бывает. Так же, как нет хорошей современной драматургии, так и нет сценариев, которые пишут про людей после 30.

Что мне могут предложить? Роль мамы. Может, ещё кого-то. Но складывается впечатление, что после 30 люди не живут в нашей стране, не происходит эмоций, нет любви, расставаний.

То, что мне предлагают, совсем не соответствует ожиданиям.

— С марта к Театру на Таганке присоединили ещё и театр «АпАРТе». Что в действительности с ним будет происходить?

— Присоединили. Труппа «АпАРТе» сейчас находится в отпуске, поэтому сегодня их нет. В середине августа они выйдут, и мы начнём знакомиться.

— Они станут частью большой труппы Театра на Таганке?

— Да.

— Как вы определили художественную работу этого театра в новом сезоне?

— Мы называем теперь его Сценой на Факельном. И там в течение всего сезона будет идти проект «Ликбез», в котором будут и артисты бывшей труппы «АпАРТе», и артисты Содружества, и артисты Таганки. То есть теперь — актёры одной большой Таганки.

Думаю, сейчас мы самый большой драматический театр в стране. Не балетный, не оперный, а именно драматический.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ирина Апексимова

— Сколько человек в обновлённой труппе?

— Более 150. В прежние времена с такой суммой делились. Будет огромная лаборатория, потому что невозможно щелкать спектакли, как орехи. На это нужно время, режиссура, деньги. Каждый спектакль создается не меньше трех месяцев. И я не могу сделать 15 спектаклей, чтобы занять всю огромную труппу в 150 человек.

— Стало ли для вас решение департамента культуры Москвы о слиянии театров непредвиденным грузом или новой творческой возможностью?

— Давайте не будем это комментировать. Время покажет.

— В чем вы видите смысл такой политики депкульта?

— Их решения я тоже комментировать не смогу.

— А что бы вы сказали обиженным таким слиянием коллективам? Например, директор театра Иван Сигорских говорил, что это решение уничтожило «АпАРТЕ» с карты Москвы.

— Я могу сказать единственное. По тому, сколько людей ходило в театр «АпАРТЕ» и какие спектакли в последние годы там выходили, можно сказать: никто об этом театре ничего не слышал. Кричать у нас любят. Все большие специалисты в культуре, в том, как ставить и играть спектакли.

Никто «АпАРТе» не убивает. Все остались и присоединены. Я никогда в жизни не была в этом театре до момента слияния. И это о многом говорит.

— Другая важная новость — назначение Алексея Франдетти, большого друга Театра на Таганке, главным режиссером в «Ленком». Как вы отнеслись к его назначению?

— Мне кажется, ему будет очень сложно. Но Лёша — боец и обязательно справится.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ирина Апексимова

— Сегодня как раз 100-й спектакль Франдетти «Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит». В чём секрет его успешных спектаклей?

— Алексей делает музыкальные, красивые, легкие спектакли. Они не грузят зрителя. А в нынешней мировой ситуации это как раз необходимо публике. Франдетти — талантливый человек.

— Театр на Таганке присоединился к сбору средств на восстановление Мариупольского драматического театра, организованного Евгением Мироновым. Планируете ли вы еще подобные благотворительные проекты в новом сезоне? Например, творческие вечера, спектакли для раненых и семей служащих?

— Да, мы будем участвовать в сборе средств по восстановлению театра. И по возможности будем и дальше участвовать в различных благотворительных мероприятиях. Конечно, я ничего заранее не планирую, это невозможно запланировать. Но если будет соответствующее событие или ситуация, то конечно.