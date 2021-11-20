Иосиф Пригожин рассказал, почему люди продолжают смотреть телевизор

Музыкальный продюсер и гендиректор телеканала «Авто плюс» Иосиф Пригожин в беседе с NEWS.ru рассказал, почему, несмотря на развитие современных способов донесения информации, люди продолжают смотреть телевизор. По его мнению, всё дело в привычке, доступности телевидения, профессионально сделанном контенте и ответственности перед зрителем.

Не все россияне сегодня пользуются интернетом, заметил Пригожин. В такой большой стране как Россия есть отдалённые места, куда ещё не доходят современные технологии. В то время как телевидение это классическая форма донесения информации. Он сравнил это с наличием ресторанов при существующей возможности поесть дома. Прямые эфиры, например, футбольные матчи, концерты, конкурсы, фестивали, различные мероприятия — всё это до сих пор смотрится по ТВ, которое позволяет людям находиться в общем информационном поле в едином порыве.

Тем более, что, по мнению продюсера, телевидение ежедневно на профессиональном уровне производит контент и задаёт определённую форму. В то время как Интернет на его фоне представляется безграничным разноформатным полем, где нет ответственности.

Интернет это вакханалия. Возможность навязать то, чего не хочет кто-то другой. Как сейчас миру навязывают однополые браки, — отметил Пригожиин.

В этом плане, по словам продюсера, телевидение это скорее семейный домашний формат, у которого есть определенный взгляд на вещи.

Государство не может остаться без своих СМИ. И для него важно иметь свой классический источник информации, — рассказал продюсер.

Кроме того, по признанию Пригожина, свою роль здесь сыграл ещё и поколенческий фактор. По его мнению, как правило, телевизор сейчас смотрят взрослые люди, которые просто привыкли к нему. А вот дети телевидение не смотрят вообще.

А у меня привычка – прихожу домой сразу включаю телевизор. Смотрю новости, Ивана Урганта. То есть существуют вещи, которые меня интересуют, — добавил продюсер.

Он отметил, что несмотря на то, что новости можно почитать и в Интернете, ему больше нравится, когда их кто-то уже подобрал и подал в режиме прямого эфира. Так что телевидение остаётся понятным и привычным инструментом для многих людей, заключил продюсер.

Ранее ассоциация онлайн-кинотеатров «Интернет-видео» обратилась к властям с просьбой разрешать ненормативную лексику в контенте, который предназначен для зрителей старше 18 лет. По словам главы организации Алексея Бырдина, полный запрет создаёт предпосылки для развития пиратского контента с матом.