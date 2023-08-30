Во вторник, 29 августа, в одном из клубов Москвы состоялась X Церемония вручения музыкальных премий Top Hit Music Awards Russia. Музыкальная платформа TopHit отметила в этот вечер свое 20-летие.

На мероприятии собрались многие российские звезды, среди которых были Дима Билан, Юлианна Караулова, Владимир Пресняков, Наталья Подольская, Ваня Дмитриенко, DJ Грув, Инстасамка, Митя Фомин, Дмитрий Колдун, Александр Киреев и многие другие. В ходе церемонии некоторые исполнители были награждены дипломами в нескольких номинациях, например: за треки, которые чаще других звучали на радио, и за видеоклипы, которые набрали сотни миллионов просмотров в Сети.

Диму Билана назвали артистом 20-летия, а Пресняков получил награду «Взлет года». Певцы выступили на сцене клуба, а зал активно подпевал им.

Блогер и певица Инстасамка (Дарья Зотеева) получила награду «Интернет-прорыв года». На мероприятии она появилась без бюстгальтера, так что все могли оценить результат ее последней маммопластики. В начале года у нее возникли проблемы с выступлениями в разных городах России. Отмена концертов была связана с поведением артистки. Инстасамка часто материлась на сцене и выполняла разные развратные действия с бойфрендом Олегом Еропкиным. Первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Дмитрий Гусев даже предлагал запретить артистку в России.

Как прошел юбилей музыкального портала — в фотогалерее NEWS.ru.

Дима Билан

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дима Билан

Дмитрий Колдун

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Колдун

Дима Билан

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дима Билан

INSTASAMKA

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

INSTASAMKA

Диджей Groove

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Диджей Groove

Дима Билан

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дима Билан

Юлианна Караулова

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Юлианна Караулова

Дима Билан

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дима Билан

Алена Жигалова

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Алена Жигалова

Митя Фомин

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Митя Фомин

Дима Билан и Мари Краймбрери

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дима Билан и Мари Краймбрери

Ваня Дмитриенко

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ваня Дмитриенко

Александр Киреев

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Александр Киреев

INSTASAMKA

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

INSTASAMKA

Диджей Groove

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Диджей Groove

Артём Пиндюра

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Артём Пиндюра

IVAN

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

IVAN

Владимир Пресняков

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Владимир Пресняков

Мари Краймбрери

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мари Краймбрери

Дима Билан

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дима Билан

Юлианна Караулова

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Юлианна Караулова

Юлия Михальчик

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Юлия Михальчик