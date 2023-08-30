Инстасамка вышла на сцену без бюстгальтера: фото с вечеринки Top Hit Певица появилась на мероприятии в московском клубе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

INSTASAMKA

Во вторник, 29 августа, в одном из клубов Москвы состоялась X Церемония вручения музыкальных премий Top Hit Music Awards Russia. Музыкальная платформа TopHit отметила в этот вечер свое 20-летие.

На мероприятии собрались многие российские звезды, среди которых были Дима Билан, Юлианна Караулова, Владимир Пресняков, Наталья Подольская, Ваня Дмитриенко, DJ Грув, Инстасамка, Митя Фомин, Дмитрий Колдун, Александр Киреев и многие другие. В ходе церемонии некоторые исполнители были награждены дипломами в нескольких номинациях, например: за треки, которые чаще других звучали на радио, и за видеоклипы, которые набрали сотни миллионов просмотров в Сети.

Диму Билана назвали артистом 20-летия, а Пресняков получил награду «Взлет года». Певцы выступили на сцене клуба, а зал активно подпевал им.

Блогер и певица Инстасамка (Дарья Зотеева) получила награду «Интернет-прорыв года». На мероприятии она появилась без бюстгальтера, так что все могли оценить результат ее последней маммопластики. В начале года у нее возникли проблемы с выступлениями в разных городах России. Отмена концертов была связана с поведением артистки. Инстасамка часто материлась на сцене и выполняла разные развратные действия с бойфрендом Олегом Еропкиным. Первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Дмитрий Гусев даже предлагал запретить артистку в России.

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