Instagram вернул митрополиту Илариону аккаунт

Социальная сеть Instagram вернула митрополиту Илариону его аккаунт после блокировки. Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата лишился страницы 7 июля из-за поддержки обязательной вакцинации против коронавируса.
На разблокированном аккаунте
До блокировки митрополит Иларион в своём аккаунте выступил в поддержку обязательной вакцинации и нарвался на критику пользователей соцсети. Также представитель РПЦ заявлял, что считает необходимым приостановить сообщение со странами, в которых высока вероятность заражения COVID-19.
Несмотря на блокировку, священник заявлял: судиться с социальной сетью он точно не стал бы.
У нас в церкви не принято судиться в светском суде, потому мы используем те методы, которые доступны. У Instagram есть своя политика и свои правила, мы будем действовать в рамках этих правил до тех пор, пока это возможно, — говорил митрополит Иларион.
Ранее сообщалось, что Instagram заблокировал аккаунт издания «Проект», которое российские власти признали нежелательной организацией.