Instagram вернул митрополиту Илариону аккаунт

Социальная сеть Instagram вернула митрополиту Илариону его аккаунт после блокировки. Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата лишился страницы 7 июля из-за поддержки обязательной вакцинации против коронавируса.

На разблокированном аккаунте сохранились все 52 тысячи подписчиков. Митрополит уверен: страницы он лишился из-за антипрививочников.

До блокировки митрополит Иларион в своём аккаунте выступил в поддержку обязательной вакцинации и нарвался на критику пользователей соцсети. Также представитель РПЦ заявлял, что считает необходимым приостановить сообщение со странами, в которых высока вероятность заражения COVID-19.

Несмотря на блокировку, священник заявлял: судиться с социальной сетью он точно не стал бы.

У нас в церкви не принято судиться в светском суде, потому мы используем те методы, которые доступны. У Instagram есть своя политика и свои правила, мы будем действовать в рамках этих правил до тех пор, пока это возможно, — говорил митрополит Иларион.

Ранее сообщалось, что Instagram заблокировал аккаунт издания «Проект», которое российские власти признали нежелательной организацией.