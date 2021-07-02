«Имеет право»: Грымов прокомментировал обращение Дорониной к Путину

Народная артистка СССР Татьяна Доронина имела право высказываться так, как она хочет, ведь она является «лицом и историей» МХАТа. Такое мнение «Радиоточке НСН» высказал кинорежиссёр и руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов.

Накануне артистка написала открытое письмо президенту России Владимиру Путину, попросив «изгнать» из театра художественного руководителя театра Эдуарда Боякова, который заменил актёров на «бездарей».

Мне всегда казалось, что человек с таким авторитетом, как Доронина, наделённый, как мне кажется, определённой властью — президент это же не логотип театра, у него есть свои полномочия, — должен иметь право на то, чтобы с ней была согласована полноценная политика и развитие театра, — отметил Грымов.

Он подчеркнул, что никакие скандалы не красят театр, а только наносят ему урон, в результате чего страдают зрители. Грымов также считает, что навряд ли обращением Дорониной будет заниматься лично президент, на него в первую очередь должно откликнуться Министерство культуры.

В самом театре предположили, что письмо могло быть написано специально и с целью распространения в СМИ. В противном случае, уверена пресс-секретарь учреждения, Доронина сама приехала бы в театр. На самом деле народная артистка давно не появляется во МХАТе и не видела ни одной премьеры.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что бывший худрук МХАТа Татьяна Доронина пришла бы в ужас, если б узнала, что выступать в её театр пригласили экс-телеведущую «Дома-2» Ольгу Бузову. По его словам, вопросы по поводу приглашения Бузовой во МХАТ нужно в первую очередь задавать художественному руководителю театра Эдуарду Боякову.