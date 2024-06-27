Иллюстрацию к первой книге о Гарри Поттере продали почти за $2 млн Иллюстрацию к первой книге о Гарри Поттере продали на аукционе за $1,9 млн

Уникальная акварельная работа, использованная для первой обложки книги о мальчике-волшебнике Гарри Поттере, установила рекорд по стоимости сувениров из вселенной франшизы. Информация об этом появилась на официальном сайте аукциона Sotheby'. Это произведение было продано за $1,9 миллиона, что в четыре раза превышает предыдущий рекорд.

Акварельная иллюстрация 23-летнего художника Томаса Тейлора стала самым дорогим предметом из мира Гарри Поттера, когда-либо проданным на аукционе. Стоимость лота превзошла все ожидания, исходно его оценивали в $400-600 тысяч. С момента первой продажи на аукционе в Лондоне в 2001 году за $108 280 (примерно 9,5 миллиона рублей) его стоимость возросла более чем на 1650% и составила $1,9 миллиона (почти 167 миллионов рублей).

Имя покупателя не разглашается. Эта акварель украшала обложку первого издания «Гарри Поттера и Философского камня» в 1997 году и была впоследствии использована в специальном издании к 25-летию книги. Кроме того, в пятницу завершатся торги рукописных «Сказок Барда Бидля», упоминание которых содержится в седьмой книге о Гарри Поттере под названием «Дары Смерти». Стоимость этого лота оценивается в пределах от $250 тысяч до $350 тысяч.