«Икона 70-х»: музыкальный критик оценил вклад Вивьен Вествуд в культуру Критик Бабичев заметил, что дизайнера Вивьен Вествуд должны благодарить все неформалы

Фото: Sven Simon/Global Look Press

Вивьен Вествуд

Разговор о дизайнере Вивьен Вествуд, конечно, является беседой не только о моде, но и о музыке, ведь она внесла весомый вклад в развитие, как минимум, панк-культуры, сказал NEWS.ru музыкальный критик Евгений Бабичев. Он подчеркнул, что Вествуд была одной из икон британских 70-х, и все неформальны должны сказать ей «спасибо».

Надо понимать, что сам по себе панк — это не совсем про музыку. Данная культура представляла из себя своеобразную смесь из звука, визуального образа и бунтарского духа. И как раз Вествуд отвечала за визуализацию того, что творилось в головах у музыкантов. Конечно, поэтому мы можем говорить, что она является одной из икон 70-х, когда панк ворвался в музыкальные тенденции своего времени, — сказал Бабичев.

Критик рассказал, что Вествуд, безусловно, была не единственным дизайнером, тесно связанным с музыкой. Он заметил, что «большим другом всего музыкального мира» был Джанни Версаче.

Версаче дружил и с Эриком Клэптоном, и с Элтоном Джоном и не только. Он был одним из немногих дизайнеров, старавшихся совмещать свою деятельность в моде с любовью к музыке. Также стоит упомянуть художника и фотографа-новатора Энди Уорхола. Он тоже был заметной фигурой, работавшей со многими рок-звездами, — добавил Бабичев.

В четверг, 29 декабря, стало известно, что модельер Вивьен Вествуд умерла в возрасте 81 года. Об этом говорится в сообщении ее дома моды. Причины смерти не называются.

Вествуд считается основательницей стиля панк в высокой моде. Она родилась в небогатой семье в деревне Тинтвисл на северо-западе Англии в графстве Чешир, окончила среднюю школу в соседнем Дербишире.

В 1958 году вместе с семьёй переехала в Лондон, где поступила в школу художников «Харроу». Затем училась в школе художественного искусства «Трент парк». В 1970 году Вивьен начала заниматься дизайном, занималась разработкой стиля музыкальной панк-группы Sex Pistols, в 1981 создала собственный бренд одежды. В 1992-м за заслуги перед британской модой и культурой Вивьен Вествуд получила орден Британской империи из рук королевы Елизаветы II. С 2006 года она носит титул дамы-командора.