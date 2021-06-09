«Играю практически себя»: Понасенков станет барином в клипе Гудкова

https://static.news.ru/photo/80d537ee-c8fa-11eb-93b4-96000091f725_660.jpg Евгений Понасенков Фото: twitter.com/Ponasenkov

Учёный-историк, маэстро Евгений Понасенков в интервью NEWS.ru рассказал об участии в клипе Александра Гудкова и Алёны Свиридовой. По его словам, он сыграет «практически себя» — барина, который гуляет в лесу и наслаждается природой.

И вот сейчас, вы меня поймали, я рядом с Бородинским полем, но это никак не связано с тем, что я написал и опубликовал две фундаментальных монографии по войне 1812 года. А я на съёмках, в клипе, который делает Саша Гудков вместе с Алёной Свиридовой. Такой пародийный клип, и я играю практически себя: я в роли барина, который гуляет в лесу, наслаждается, вот как я обычно наслаждаюсь; вокруг все эти крепостные, и дальше там уже происходит сюжет, который я не выдаю (это немножко секрет), — рассказал Понасенков.

В своём Twitter он уже намекнул на съёмки клипа, однако раскрывать какие-либо детали не стал.

Ранее маэстро порассуждал о моде, а также раскрыл секрет своей легендарной походки и высказался о том, как относится к людям, сделавшим из него в Интернете «человека-мема». Кроме того, он рассказал о своём отношении к историку Олегу Соколову, виновному в убийстве аспирантки и незаконном хранении оружия.