«Игра в кальмара» вернется в 2024-м: что известно о новом сезоне, скандалы

Фото: YOUNGKYU PARK/Keystone Press Agency/Global Look Press

Один из руководителей Netflix Тед Сарандос в рамках недавнего отчета компании упомянул о премьере второго сезона «Игры в кальмара», которая состоится до конца 2024 года. Что известно о сюжете продолжения, какие скандалы связаны с сериалом, о чем был первый сезон?

О чем был первый сезон

«Игра в кальмара» рассказывает о группе людей, которые становятся участниками смертельно опасной игры на выживание. Победитель получает 45,6 миллиарда вон (около 3,5 млрд рублей), при этом остальные участники к концу соревнований погибают.

В игре принимают участие 456 людей разного возраста и социального положения. Соревнования напоминают детские игры, например, первым испытанием становится аналог игры «Тише едешь — дальше будешь». Те, кому удается справиться с заданием, проходят в следующий этап, в итоге до финала дойдет лишь один человек.

Главный герой Сон Ки Хун — безработный мужчина, у которого, как и у всех остальных игроков, есть серьезные финансовые проблемы. Он принимает приглашение поучаствовать в игре, чтобы избавиться от долгов и помочь своей больной матери. В итоге Ки Хун остается единственным выжившим и, соответственно, побеждает в «Игре в кальмара». Однако он не намерен довольствоваться своим внушительным денежным призом — Ки Хун хочет понять, как возникла игра, и остановить ее создателей.

Фото: imdb.com

Также первый сезон рассказывает историю полицейского по имени Хван Чжун Хо — он пробирается на остров, где проходит «Игра в кальмара», чтобы найти своего старшего брата, который пропал несколько лет назад. В финале сезона выясняется, что брат Чжун Хо стал ведущим смертельной игры — он стреляет в младшего брата, и тот падает в воду. Ожидается, что история братьев продолжится во втором сезоне шоу.

Что известно о продолжении

Известно, что события второго сезона «Игры в кальмара» будут по-прежнему разворачиваться в Южной Корее — об этом рассказал режиссер сериала Хван Дон-хек. При этом он допустил, что в третьем сезоне место действия, возможно, изменится.

В новых сериях останется прежним и главный герой сериала — зрители будут наблюдать за Сон Ки Хуном в исполнении Ли Джон-джэ. По словам самого Джон-джэ, в новых сериях его герой захочет отомстить создателям игры: «Ключевой фигурой, которая контролировала работу игр в первом сезоне, был Ли Бен-хон (актер, сыгравший ведущего), поэтому, похоже, мы двое будем центральными персонажами новой истории».

Также в сериале появится новая кукла — «парень» жуткой куклы Ен Хи из первой части. Ее образ был основан на одноименном персонаже с обложек корейских учебников, где Ен Хи часто изображали вместе с мальчиком по имени Чхоль Су. Неизвестно, в каком испытании появится кукла-мальчик — можно только предположить, что, как и его «подруга» из первого сезона, Чхоль Су будет связан с чем-то жестоким и кровожадным.

Создатели сериала не раскрывают, что именно будет происходить во втором сезоне «Игры в кальмара». Однако режиссер упоминал, что планирует шире раскрыть прошлое Фронтмена.

«Пока я писал первый сезон, я думал об историях, которые могли бы появиться во второй части, если бы я смог ее воплотить — одной из них была история Фронтмена», — сказал Хван Дон-хек, режиссер сериала.

Создатель сериала также говорил, что хочет подвергнуть критике полицию Кореи и ее роль в современном обществе.

Фото: imdb.com

Какие скандалы связаны с сериалом

Пожилого актера О Ен Су, исполнившего одну из ведущих ролей в «Игре в кальмара», обвинили в сексуальных домогательствах. По информации источника, в декабре прошлого года кореянка написала жалобу в полицию на 78-летнего актера из-за домогательств: девушка утверждает, что О Ен Су приставал к ней еще в 2017 году.

Изначально правоохранительные органы закрыли дело, не предъявив актеру обвинений. Однако позже прокуратура решила возобновить расследование. По данным следователей, О Ен Су отрицает все обвинения.

В марте 2024-го суд Южной Кореи приговорил к условному сроку актера. Мужчину признали виновным в сексуальных домогательствах. Его осудили на восемь месяцев тюрьмы с отсрочкой применения наказания на два года и обязали пройти программу для сексуальных преступников.

По версии следствия, семь лет назад О Ен Су обнял и поцеловал женщину против ее воли. Она обратилась в полицию только в 2021 году, спустя год актеру предъявили обвинения. Прокуратура просила назначить ему наказание в виде одного года лишения свободы, а также требовала запретить О Ен Су работать в учреждениях для детей.

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