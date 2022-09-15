«Идея разблокировки ресурса противника опрометчива и провокационна» РКН и блогеры не смогли договориться насчет разблокировки запрещенной в России соцсети

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Предложение лидера партии «Новые люди» Алексея Нечаева о разблокировке запрещенной соцсети, потому что «платформа стала хорошо себя вести», вызвало противоречивые отклики.

По мнению руководителя комиссии по защите детей от деструктивного контента Общественного совета при Роскомнадзоре Андрея Цыганова, «сеть нельзя разблокировать категорически». Президент Ассоциации российских блогеров Ольга Берек в интервью NEWS.ru, напротив, объяснила, почему она считает, что инициативу нужно исполнить как можно скорее. Мнения — в материале NEWS.ru.

Андрей Цыганов: никакого практического смысла

Руководитель комиссии по защите детей от деструктивного контента при Роскомнадзоре Андрей Цыганов назвал предложение Алексея Нечаева о разблокировке запрещенной сети «популистским» и не увидел в возможной разблокировке «никакого практического смысла». Да, сеть использовалась представителями российского малого и среднего бизнеса для продвижения своей продукции и они (малый и средний бизнес) заинтересованы в возвращении ресурса. Но эта сеть — западная площадка, возвращение которой в Россию на легальных основаниях в настоящее время является несвоевременным, считает Андрей Цыганов. Представитель РКН аргументировал свою позицию тем, что в настоящее время идет противостояние России, причем не с Украиной, а с НАТО, с коллективным Западом. Причем Запад уже даже не скрывает своего участия в этом противостоянии, послушайте, что заявляют официальные лица НАТО, уточняет эксперт. Запрещенный в России Instagram, который вдруг предлагается «с какой-то стати разблокировать», является именно западным ресурсом.

В нынешней ситуации, которая понятна всем здравомыслящим людям, идти на разблокировку средств информационного ресурса противника — эта идея представляется мне как минимум опрометчивой и провокационной, — подчеркнул в беседе с NEWS.ru Андрей Цыганов.

Руководитель комиссии при РКН выразил свое личное мнение, о том, что видит в предложении о разблокировке запрещенной сети попытку автором идеи «заработать какие-то очки в глазах блогерской аудитории». При этом, по мнению эксперта, игнорируются по большому счету интересы государства. Вряд ли это намеренная провокация и вредительство, вероятнее всего, автор инициативы просто заблуждается, резюмирует эксперт.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Руководитель комиссии по защите детей от деструктивного контента при Роскомнадзоре Андрей Цыганов

Президент Национальной ассоциации блогеров Берек: возвращение сети стало бы огромной поддержкой для многих в экономически нестабильное время

Ольга Берек, президент Национальной ассоциации блогеров, напротив, положительно восприняла инициативу о возможной разблокировке запрещенной сети.

Ольга Берек напомнила о том, что в результате блокировки ресурса десятки тысяч россиян потеряли значительную часть доходов. Речь о самозанятых гражданах, а также о представителях малого и среднего бизнеса, чья основная площадка продаж находилась в данной сети. Часть пользователей сумели адаптироваться и продолжают пользоваться ресурсом с помощью различных приложений. Однако еще больше пользователей вообще покинули соцсети, поскольку не хотят работать с приложением, оно не кажется им удобным. По информации Ольги Берек, число людей, которые ушли из сетей после блокировки Instagram, запрещенного в России, составляет очень высокие цифры.

Фото: vk.com/olgaberek Ольга Берек, президент Национальной ассоциации блогеров

Ольга Берек подчеркнула, что ни одна сеть до сих пор не работает так же хорошо. В том числе не удалось заместить отечественными аналогами.

Отечественные аналоги — я очень им рада, я их тоже веду — развиваются. Но им нужно время для того, чтобы принять трафик и наладить все бизнес-процессы. Пока этого времени прошло недостаточно с момента начала замещения, — отметила Ольга Берек.

Эксперт согласилась с Алексеем Нечаевым, утверждающим, будто запрещенная в России соцсеть «стала хорошо себя вести». Действительно не пропускает больше никакого хейта и некорректных высказываний, неэтичные посты сразу же блокирует, модерация стала работать лучше, отмечает Ольга Берек.

То есть из-за чего всё произошло (блокировка сети на территории Российской Федерации. — NEWS.ru): в конце февраля — марте на российских пользователей в сети буквально обрушилась лавина хейта, русофобских постов и комментариев. Представители сети могли честно признаться, что их модераторы не справляются с таким наплывом деструктивного контента. Они на тот момент не предприняли никаких действий против хейтеров, — напомнила Ольга Берек.

По словам эксперта, в настоящее время все публикации антироссийские, разжигающие межнациональную рознь, — в сторис, в постах — удаляются, «аккаунты с деструктом блокируются очень быстро», практически мгновенно.

Президент Национальной ассоциации блогеров отметила, что в экономически нестабильное время возвращение возможности зарабатывать с помощью привычной и удобной соцсети стало бы огромной поддержкой для десятков тысяч людей в России.