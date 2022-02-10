Мультсериал «Футурама» продлили на восьмой сезон

Стриминговый сервис Hulu заказал 20 новых серий анимационного научно-фантастического комедийного сериала «Футурама», премьера нового сезона ожидается в 2023 году. Как пишет Variety, над ним будут работать авторы предыдущих сезонов Мэтт Грейнинг и Дэвид Коэн, производство начнётся уже в этом месяце.

Для меня большая честь вновь объявить о триумфальном возвращении «Футурамы», прежде чем нас снова внезапно отменят, — заявил Грейнинг.

Президент Hulu Originals Крейг Эрвич также назвал сериал культовым и выразил надежду на то, что его авторы «помогут каналу Hulu стать любимым у поклонников жанра».

«Футурама» — американский научно-фантастический сериал, премьера которого состоялась в 1999 году на канале Fox. Всего вышло семь сезонов мультсериала. Действие сериала разворачивается вокруг разносчика пиццы Филиппа Фрая, случайно заморозившего себя в криокамере в 2000 году и очнувшегося спустя тысячу лет.

Ранее сообщалось, что мультсериал «Симпсоны», также созданный Грейнингом, решено продлить на 33-й и 34-й сезоны. По словам создателя сериала, зрителей ждёт большое количество сюрпризов: Гомер потеряет волосы, Милхаус получит контактные линзы, а Барт в 33-й раз отметит свой 10-й день рождения. По завершении 34-го сезона, который должен выйти в 2023 году, сериал будет насчитывать 745 эпизодов.