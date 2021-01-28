Худрук Театра Вахтангова не может выехать из Литвы на похороны Ланового

https://static.news.ru/photo/b396fe16-61f2-11eb-81a0-fa163e074e61_660.jpg Римас Туминас Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Худрук Театра Вахтангова Римас Тумитас рискует не проводить Василия Ланового в последний путь, так как не может выехать из Литвы. В Прибалтике Тумитас оказался по стечению обстоятельств, границы страны закрыты на карантин, несколько недель режиссёр не может вернуться в Москву.

Худрук до последнего наделся, что Лановой победит болезнь, несмотря на преклонный возраст, но 28 января ему позвонил директор театра Кирилл Крок и сообщил печальную весть.

Римас Тумитас говорит, что он в бешенстве из-за сложившейся ситуации, приводит слова режиссёра Пятый канал. Сейчас худрук ищет все возможные способы, чтобы успеть на похороны народного артиста и отдать ему дань уважения.

Всё, что у меня есть, вся моя боль, душа, привязанность, её любовь. Эта ситуация обидела очень меня. Оскорбила. Как неправильно, как мне его жаль. Как жаль, как все уходят. Зачем? Почему? Все уходят! Все! Все! Все! Год начался с таких потерь! — горюет режиссёр.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Дмитрий Губерниев опубликовал фотографию ценного подарка, который не успел преподнести Василию Лановому. Это чемпионский биб (лидерская майка) от Александра Большунова с автографом и дарственной надписью лично Василию Семёновичу.