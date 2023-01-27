Худрук цирка Никулина ответил на обвинения в двойном гражданстве Худрук цирка Никулина назвал ложью обвинения в двойном гражданстве и пообещал вернуться в Россию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Максим Никулин

Обвинения в возможном двойном гражданстве и принадлежности к числу иностранных агентов, прозвучавшие в адрес художественного руководителя Московского цирка на Цветном бульваре Максима Никулина на фоне его поездки на Международный фестиваль в Монте-Карло, куда не пригласили делегацию российских артистов, являются «ложью и клеветой, густо замешанной на зависти и злобе». Об этом NEWS.ru заявил сам Никулин. Участие в фестивале в Монако он назвал своей работой и подчеркнул, что живет и работает в России, «поэтому ни о каком невозвращении не может быть и речи».

Мне всегда казалось, для того, чтобы критиковать, а тем более обвинять кого-то в чем-то, надо обладать точной и проверенной информацией. В моем же случае ложь и клевета, густо замешанная на зависти и злобе, подаются как факты. К этому относится и псевдообращение Зеленского к участникам фестиваля в Монако, и мое якобы двойное или тройное гражданство, «иноагентство» и всё остальное, — заявил Максим Никулин.

Он подтвердил, что получил приглашение поучаствовать в фестивале циркового искусства в Монте-Карло, и решил воспользоваться им, так как это его работа.

Да, меня пригласили на фестиваль в Монте-Карло. А разве мы на наш фестиваль в Санкт Петербурге не приглашали членов международного жюри и артистов из недружественных нам стран? Фестиваль, кстати, назывался «Цирк без границ». Ни один фестиваль в мире не бойкотирует российских артистов, это их организаторы оказались заложниками сложившейся геополитической ситуации. А это уже другая игра, и в ней, к сожалению, свои правила, — отметил худрук цирка на Цветном бульваре.

Никулин сообщил, что в данный момент находится в Париже на фестивале «Цирк завтрашнего дня», куда его «также пригласили друзья». Максим Юрьевич подчеркнул, что живет и работает в России, «поэтому ни о каком невозвращении не может быть и речи».

Я живу и работаю в России, поэтому ни о каком невозвращении не может быть и речи. И тем более я не думаю, что эти грязные вбросы смогут как-то повлиять на отношение к Цирку на Цветном бульваре. Наши зрители нас знают, нас любят и прекрасно понимают, что мы никогда их не обманем, — сказал Максим Никулин.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что художественного руководителя Московского цирка имени Никулина Максима Никулина проверят на иностранное финансирование после поездки на Международный цирковой фестиваль в Монте-Карло. По данным канала, письмо на имя генпрокурора Игоря Краснова написал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

В 2023 году цирк в Монако на фоне СВО отказался от сотрудничества с российскими артистами и объявил сбор средств на помощь артистам из Украины. При этом Никулин, как пишет SHOT, прибыл на фестиваль в Монте-Карло в качестве «почетного гостя».