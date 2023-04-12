Худрук БДТ им. Товстоногова сложил полномочия Худрук Андрей Могучий покинул БДТ им. Товстоногова

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Андрей Могучий

В Минкультуры сообщили, что контракт с художественным руководителем Большого драматического театра имени Г.А. Товстоногова в Санкт-Петербурге Андреем Могучим завершился 9 апреля. После ухода Могучего, руководить театром будет директор учреждения — Татьяна Архипова, передает «Интерфакс».

Срок действующего контракта художественного руководителя Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова Андрея Могучего прекратился 9 апреля, — сказали в Минкультуры.

В ведомстве уточнили, что Архипова продолжит свою работу в театре в соответствии с новым уставом.

Могучий был худруком театра с 2013 года. За 10 лет он поставил в театре «Губернатора» Леонида Андреева, «Пьяных» Ивана Вырыпаева, «Что делать» по роману Николая Чернышевского, «Алису» с участием Алисы Фрейндлих, «Грозу» по пьесе Александра Островского и другие спектакли.

В ноябре прошлого года директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок сообщил, что Юрий Бутусов, занимавший пост главного режиссера театра написал заявление об уходе с должности по собственному желанию. По его словам, Бутусов уехал в Европу.