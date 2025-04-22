«Подарил 10 рублей»: художник Мирошник раскрыл детали встречи с Церетели Художник Мирошник рассказал, что познакомился с Церетели во время студенчества

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Зураб Церетели

Художник Константин Мирошник рассказал, что познакомился с президентом Российской академии художеств Зурабом Церетели во время учебы на курсе Ильи Глазунова. В разговоре с NEWS.ru он подчеркнул, что скульптор пришел на просмотр работ студентов.

Я учился у Ильи Глазунова в академии, это было в 1992 году. На втором курсе пришли, значит, к нам, студентам, на просмотр Валентин Распутин и Зураб Церетели. Вдвоем пришли. Илья Глазунов показывал работы. После просмотра все пошли в актовый зал, и там Глазунов сказал: «Я хочу представить вам Зураба Константиновича Церетели, он сейчас вам что-то скажет», — заявил Мирошник.

По словам художника, Церетели объявил конкурс на рисунок за одну минуту. Темой, добавил Мирошник, стал смех сквозь слезы. По его словам, студенты, выполнив задание, разложили работы на полу.

Церетели посмотрел на эти рисунки и говорит: «Я выбираю вот этот». И это оказался мой рисунок. Он говорит: «Кто автор этого рисунка?» Я из гущи людей говорю, что это мой. Глазунов говорит: «Это Мирошник». И тогда Зураб Константинович вытаскивает 10 рублей, раньше это были большие деньги. Он подарил 10 рублей при всех: «На, молодец, заслужил 10 рублей». И я эти 10 рублей повесил в рамочке над кроватью в общежитии. Потом, когда мы окончили академию, я их вытащил и сейчас до сих пор храню, — добавил Мирошник.

Ранее стало известно, что прощание с Церетели, который скончался на 92-м году жизни, пройдет 23 апреля в храме Христа Спасителя в Москве. По словам внука скульптора Василия Церетели, похороны художника состоятся в Грузии.