Художник Мирошник рассказал, как Церетели помогал бедным Художник Мирошник: Церетели часто помогал бомжам и отправлял их в ночлежки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Художник Константин Мирошник

Президент Российской академии художеств Зураб Церетели в 1990-е годы часто помогал бездомным и людям, которые просят милостыню, рассказал NEWS.ru художник Константин Мирошник. По его словам, скульптор отправлял их в ночлежки, где они могли поесть и согреться.

Он был щедрым. Я знаю случаи, когда он иногда, когда был чуть-чуть помоложе, шел из своей мастерской на Большой Грузинской в 90-е годы пешком. И в те годы было очень много разных бомжей, бабушек. И я знаю, что он не проходил мимо ни одного бомжа, особенно зимой. Он говорил: «Стой тут, никуда не уходи». И приезжали машины и отвозили их в теплое место, где их кормили, где они обогревались. Он был неравнодушный, не проходил мимо, потому имел влияние и власть. И у него была такая возможность, находил время для спасения. Так что, Зураб Константинович, царствие небесное, — сказал Мирошник.

Он добавил, что в обществе скульптора всегда было весело, каждое его появление вызывало улыбку. Кроме того, отметил художник, Церетели был щедрым и бесконечно добрым человеком.

Он рассказывал, что, когда ему исполнилось 12 лет, он себя осознал, он таким и остался. Он говорил: «Я и с девушками разговариваю так же, как будто мне 12 лет, и мысли те же у меня остались по поводу и девушек, и мира, и мироустройства». То есть ребенок. Но вместе с тем он говорил: «Я сам себя не вижу, я не знаю, как я выгляжу, мне кажется, что и всем остальным тоже по 12 лет». Он оставался тем же мальчишкой, которого когда-то учили рисовать. Любимый художник у него был [Пабло] Пикассо, — добавил Мирошник.

Ранее стало известно, что прощание с Церетели, который скончался на 92-м году жизни, пройдет 23 апреля в храме Христа Спасителя в Москве. По словам внука скульптора Василия Церетели, похороны художника состоятся в Грузии.