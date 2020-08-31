Художница засудила порностудию за использование её картин в роликах

https://static.news.ru/photo/1888b62c-eb95-11ea-88e4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jiri Hubatka/imageBROKER.com/Global Look Press

Американская художница Лия Бассет выиграла иск против порностудии, которая использовала в своих фильмах её картины. Суд признал факт нарушения авторских прав.

Бассет решила потребовать компенсации от создателей фильмов для взрослых ещё в 2014 году, сообщает MV Times. Артистка сдала дом на полгода мужчине по имени Джошуа Спаффорд, который представился обычным семьянином.

На деле он оказался представителем порностудии Gamma Entertainment, которая сняла за время аренды по меньшей мере 24 картины. Команда использовала каждое помещение в доме, включая подвал, прачечную и столовую.

Бассет, вернувшись на виллу, обнаружила в доме разгром. Вокруг было множество пятен непонятного происхождения, в прачечной лежала куча грязного белья. Ущерб был оценён в $16 тысяч.

Позже Бассет изучила созданные в её доме ролики и заметила, что в кадрах видны картины её авторства. Она с помощью адвокатов доказала, что её работы защищены авторским правом, поэтому их нельзя показывать без разрешения более 30 секунд.

Теперь художнице нужно составить отчёт о незаконно показанных картинах, чтобы суд определил размер компенсации от порностудии.

Как писал NEWS.ru, американский суд обязал владельцев студии Girls Do Porn выплатить около $12,7 млн девушкам, которых обманом и шантажом заставляли сниматься в фильмах для взрослых. Потерпевшими по делу стали 22 порнозвезды поневоле.