Художница засудила порностудию за использование её картин в роликах

Американская художница Лия Бассет выиграла иск против порностудии, которая использовала в своих фильмах её картины. Суд признал факт нарушения авторских прав.
Бассет решила потребовать компенсации от создателей фильмов для взрослых ещё в 2014 году,
На деле он оказался представителем порностудии Gamma Entertainment, которая сняла за время аренды по меньшей мере 24 картины. Команда использовала каждое помещение в доме, включая подвал, прачечную и столовую.
Бассет, вернувшись на виллу, обнаружила в доме разгром. Вокруг было множество пятен непонятного происхождения, в прачечной лежала куча грязного белья. Ущерб был оценён в $16 тысяч.
Позже Бассет изучила созданные в её доме ролики и заметила, что в кадрах видны картины её авторства. Она с помощью адвокатов доказала, что её работы защищены авторским правом, поэтому их нельзя показывать без разрешения более 30 секунд.
Теперь художнице нужно составить отчёт о незаконно показанных картинах, чтобы суд определил размер компенсации от порностудии.
Как писал NEWS.ru, американский суд обязал владельцев студии Girls Do Porn выплатить около $12,7 млн девушкам, которых обманом и шантажом заставляли сниматься в фильмах для взрослых. Потерпевшими по делу стали 22 порнозвезды поневоле.
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