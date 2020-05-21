Художница из США создала маску с картой Мародёров из «Гарри Поттера»

https://static.news.ru/photo/432493bc-9c01-11ea-84ea-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Гарри Поттер» Фото: KPA/Global Look Press

Американская художница Стефани Хук создала защитную маску с картой Мародёров, которая описана в книгах о Гарри Поттере британской писательницы Джоан Роулинг.

Изделие выглядит как обычная маска чёрного цвета, но если на него подышать, на нём появляется изображение школы волшебников Хогвартс на пергаменте, сообщает Insider. По словам Хук, они защищают так же эффективно, как и медицинские, но в целом были созданы согласно рекомендациям Центра по контролю и профилактике заболеваний США. .

На изготовление одной маски у меня уходит до 17 часов. Но это из-за того, что ткань должна как следует пропитаться этой краской. Со временем я научилась делать несколько одновременно, — заявила художница.

Как писал NEWS.ru, жители США стали чаще покупать копии маски персонажа Бэйна из фильма «Тёмный рыцарь» британского режиссёра Кристофера Нолана. Пик продаж пришёлся на апрель и начало мая, в самый разгар пандемии коронавируса в мире.