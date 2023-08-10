«Хорошо бы умереть на сцене»: Васильева о Пырьеве, муже и отсутствии детей Яркие цитаты актрисы, служившей в театре до последнего дня жизни

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Вера Васильева

Вера Васильева запомнилась зрителям конца 1940-х по роли в картине «Сказания о земле Сибирской» режиссера Ивана Пырьева (1901–1968). Позже она много играла в кино и на сцене Театра сатиры, в котором служила с 1948 года и до последнего дня жизни — 75 лет. NEWS.ru вспоминает отрывки из интервью разных лет народной артистки СССР, которая накануне, 9 августа, скончалась в возрасте 97 лет.

«Пырьев сует в мое декольте по чулку в те места, где должна быть пышная грудь»

«Однажды в раздевалке училища, когда я, стоя у зеркала, натягивала многократно переделанный мамиными руками смешной капор, меня подозвали две женщины, как потом выяснилось, ассистенты Пырьева. Вопрос прозвучал как гром среди ясного неба: "Девочка, хочешь сниматься в кино?" Они рассказали о фильме и о том, что им нужна молоденькая, никому не известная актриса с наивным лицом, «здоровущая упитанная девка — кровь с молоком», как выразилась одна из них.

Наутро, не спав всю ночь от волнения, до нелепого нарядная, со взбитыми немыслимыми кудрями, я появилась на киностудии «Мосфильм». Пырьев долго смотрел на меня, не стараясь быть любезным, потом коротко предложил своим ассистентам: "Давайте-ка расчешем ее как следует".

Фото: РИА Новости Кадр из фильма «Сказание о земле Сибирской». Шофер Яша Бурмак — артист Борис Андреев, Настенька — артистка Вера Васильева, 1947 год Фото: РИА Новости Кадр из фильма «Сказание о земле Сибирской». Шофер Яша Бурмак — артист Борис Андреев, Настенька — артистка Вера Васильева, 1947 год Фото: РИА Новости Кадр из кинофильма «Чук и Гек». 1953 год. Режиссер Иван Лукинский. В роли мамы — актриса Вера Васильева, 1953 год Фото: РИА Новости Кадр из кинофильма «Чук и Гек». 1953 год. Режиссер Иван Лукинский. В роли мамы — актриса Вера Васильева, 1953 год Фото: Александр Гладштейн/РИА Новости Актеры Вера Васильева и Борис Тенин в спектакле «Профессия миссис Уоррен» в постановке Московского театра сатиры, 1958 год Фото: Александр Гладштейн/РИА Новости Актеры Вера Васильева и Борис Тенин в спектакле «Профессия миссис Уоррен» в постановке Московского театра сатиры, 1958 год Фото: Хенкин/РИА Новости Сцена из спектакля Московского академического театра сатиры «Четвертый позвонок» по пьесе М. Ларни в постановке Д. Тункеля. Джоан Лоуфорд — Вера Васильева, Джерри Финн — Борис Рунге, 1961 год Фото: Хенкин/РИА Новости Сцена из спектакля Московского академического театра сатиры «Четвертый позвонок» по пьесе М. Ларни в постановке Д. Тункеля. Джоан Лоуфорд — Вера Васильева, Джерри Финн — Борис Рунге, 1961 год Фото: Пищальников/РИА Новости Сцена из спектакля «Безумный день, или Женитьба Фигаро» по пьесе П. Бомарше в постановке Валентина Плучека. В роли графини — заслуженная артистка РСФСР Вера Васильева (справа), 1967 год Фото: Пищальников/РИА Новости Сцена из спектакля «Безумный день, или Женитьба Фигаро» по пьесе П. Бомарше в постановке Валентина Плучека. В роли графини — заслуженная артистка РСФСР Вера Васильева (справа), 1967 год Фото: Рыбаков/РИА Новости Народная артистка СССР Вера Васильева во время музыкальной телепередачи «Бенефис», 1978 год Фото: Рыбаков/РИА Новости Народная артистка СССР Вера Васильева во время музыкальной телепередачи «Бенефис», 1978 год Фото: Владимир Акимов/РИА Новости Актриса Театра сатиры Вера Васильева и актрисы МХАТа Татьяна Эккель и Дина Коча (слева направо) после спектакля, 1988 год Фото: Владимир Акимов/РИА Новости Актриса Театра сатиры Вера Васильева и актрисы МХАТа Татьяна Эккель и Дина Коча (слева направо) после спектакля, 1988 год Фото: Natalya Loginova/Russian Look/Global Look Press Вера Васильева, 2000 год Фото: Natalya Loginova/Russian Look/Global Look Press Вера Васильева, 2000 год Фото: kremlin.ru Вера Васильева и Владимир Путин, 2000 год Фото: kremlin.ru Вера Васильева и Владимир Путин, 2000 год Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press Вера Васильева, 2012 год Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press Вера Васильева, 2012 год Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press Ольга Аросева, Вера Васильева, Елена Образцова в спектакле «Реквием по Радамесу » Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press Ольга Аросева, Вера Васильева, Елена Образцова в спектакле «Реквием по Радамесу » Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press Вера Васильева, 2017 год Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press Вера Васильева, 2017 год Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Вера Васильева, 2019 год Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Вера Васильева, 2019 год

Тут же меня потащили в гримерную, заплели косички, и я с ужасом увидела в зеркале простейшее деревенское лицо с маленькими глазками. И костюм меня не украсил — талия сарафана и передника высокая, я стала как баба на чайнике. Снова привели к Пырьеву, и снова его пристальный взгляд сквозь меня, и снова короткий приказ: "Принесите два простых чулка".

Я с ужасом смотрю на ноги, думаю, что же еще ему не нравится? Зачем еще какие-то чулки? Принесли, запыхавшись, то, что он просил. Иван Александрович берет их, комкает в два толстых узла, подходит ко мне, как к предмету, сует в мое декольте по чулку в те места, где должна быть пышная грудь, которой у меня не было, и затем отходит в сторону, любуясь: «Ну теперь все в порядке, а то фигура тощая, лицо толстое — не поймешь ничего...»

...Бедные-бедные детство и юность — и вдруг поездка в Прагу, где снимался фильм. Я ведь была замарашкой. Перед тем как ехать за границу, Пырьев распорядился выделить мне две тысячи рублей — чтобы я могла приодеться. И обратно я приехала с тремя чемоданами — и манто у меня было, и пальто зимнее, и пальто осеннее, и подарки для родни и подруг».

«Сталин, увидев меня, спросил: «Где вы нашли эту прелесть?»

«Картина „Сказание о земле Сибирской“ вышла на экраны в 1948 году и триумфально прошла по всем кинотеатрам страны, была куплена в 86 странах. Сам Пырьев, оператор, сценаристы, композитор, ведущая группа актеров были представлены к Сталинской премии.

Я же к премии поначалу представлена не была, но потом произошло вот что. Не знаю, правда это или нет, во всяком случае, так мне рассказывали. Сталин, который всегда смотрел все картины, представленные к премии, увидев меня, спросил: „Где нашли вот эту прелесть?“ Ему ответили, что это всего лишь студентка третьего курса, поэтому к премии не представлена. Он коротко сказал: „Она хорошо сыграла, надо ей премию дать“.

Меня мгновенно включили в списки. Неожиданно получив такую высокую награду, я была напугана огромной славой, которая свалилась на мою молодую, неопытную голову. Прохожие узнавали меня на улице и говорили: „Здравствуй, Настенька (так звали мою героиню)! Как там в Сибири?“ Россия знает меня именно по фильмам, хотя в театре роли были и лучше».

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press Вера Васильева

«Если кто-то будет мне подражать, то своей пассивностью сломает себе жизнь»

«Меня встретили [в Театре сатиры] очень тепло, называли не иначе как душенька... Я ни разу не почувствовала коварства, зависти, интриг коллег. С тех пор я не расстаюсь с Театром сатиры...

Я никогда не вхожу в конфликтные ситуации. Даже если я с чем-то не согласна, то говорю: „Вы можете поступить, как хотите, но на мой взгляд, это неправильно и я этого не понимаю“. И стараюсь ни у кого ничего не просить. Только один-единственный раз, когда из театра ушла Татьяна Васильева, я попросила у Валентина Николаевича Плучека роль Раневской. Но он разговаривал со мной как с дурочкой, и я подумала: больше никогда ни к кому не подойду с просьбой.

...Если бы сегодня пришлось начинать с нуля, вряд ли преуспела бы. Слишком характер мягкий, покладистый, с таким не выжить... Если кто-то будет мне подражать, то своей пассивностью сломает себе жизнь. Я-то родилась кроткой. А вот молодым не советую быть такими. Единственное, от чего предостерегаю, это от злобы».

«Жалею ли я, что у нас нет детей? Я никогда не жалею о том, чего нет и быть не могло»

С будущим мужем Вера Васильева играла в спектакле «Свадьба с приданым». За роль в этом спектакле она получила свою вторую Сталинскую премию. Васильева вспоминала, что поначалу была влюблена в режиссера постановки Бориса Равенских (1914–1980). А партнер по спектаклю Владимир Ушаков (1920–2011) был влюблен в нее. Она ответила на его чувства. Супруги прожили вместе 56 лет — до последних минут Ушакова.

«Он (Владимир Ушаков. — NEWS.ru) рассказывал, что когда увидел меня из зрительного зала, подумал: „Ой, какая чудесная девушка“, а потом уже сам стал играть со мной в этой пьесе. Он всегда относился ко мне с любовью и нежностью, а я была слегка влюблена в режиссера этого спектакля, и поэтому долго, года два, я вообще не обращала внимания на Володю...

...Я благодарна мужу за снисходительность к моей бытовой несостоятельности. Я ведь почти ничего не умею готовить... Я совсем не уютное, не семейное существо. Стараюсь быть хорошей женой. Всегда с ним соглашаюсь... Жалею ли я, что у нас нет детей? Я никогда не жалею о том, чего нет и быть не могло. Значит, не суждено».

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press Вера Васильева

«Ничего не имею против Серебренникова и Женовача — но мне ближе другой театр»

«Думаю, сейчас вообще не время театра. Не он занимает умы людей, диктует настроение обществу. Раньше у Любимова или Эфроса собирались единомышленники, те, кто не боялся правды, искал и находил ответы на острые вопросы. Сегодня спектакль все чаще становится зрелищем, шоу, а не интеллектуальным поединком...

...Большинство режиссеров не стремятся ставить мощные, талантливые спектакли. Им гораздо больше нравится удивлять зрителей, щекотать им нервы, чем-то эпатировать, провоцируя их возмущение. Это на какое-то время помогает режиссеру прослыть знаменитым. Ничего не имею против Серебренникова или Женовача, но мне привычнее другое».

«Стараюсь пореже думать о политике, чтобы не расстраиваться»

«Горбачев всколыхнул людей. Я даже в КПСС вступила, хотя прежде всячески уклонялась. Правда, в коммунистках пробыла недолго. Как вошла, так и вышла. Поняла, чуда не случится, народ в очередной раз обманут, написала заявление и сдала партбилет. ...Безумное материальное расслоение народа — трагедия нашего общества... Впрочем, стараюсь пореже думать о политике, чтобы не расстраиваться».

«Питаю слабость к булочкам и пирожкам»

«Я, может, и хотела бы вслед за Майей Плисецкой посоветовать женщинам поменьше есть. Но ведь я сама питаю слабость к мучному, к булочкам да пирожкам. Поэтому рекомендую другое — больше ходите пешком. И желательно до ближайшего бассейна!

... По утрам встаю недовольная собой. Но мне достаточно 15 минут, чтобы привести себя в порядок. Особых секретов у меня нет. Косметикой я никогда не злоупотребляю. Все должно быть естественно. Капелька крем-пудры, чуть подкрашенные глаза и губы — и серость с лица уходит».

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press Вера Васильева

«Хорошо бы умереть на сцене, в работе»

«... Я иногда удивляюсь, почему кажусь такой жизнерадостной, оптимистичной. Может быть, это привычка или правила хорошего тона не надоедать людям печалью. Я привыкла с молодости, что о печалях нужно молчать, а говорить только о хорошем. Но все равно немножечко удивляюсь, когда произвожу впечатление очень благополучной, очень довольной жизнью женщины.

Хотя ответ прост: я всего лишь не до конца раскрываюсь. Ну не люблю я, когда люди жалуются: „Ой, у меня такое творится дома. Муж разлюбил. Сын пьет. Соседи затопили квартиру“. И набрасывают на других свои беды... Я считаю это ненужным...

...Были годы, когда мне не давали никаких новых ролей. Это было очень тяжело. Но я надеялась на судьбу. Никогда не пыталась что-то изменить. Я верю, что все предопределено. Когда у меня шесть лет не было ролей, я горевала, но не думала уйти из театра. Говорила себе: „Ну, значит, Бог так распределил...“

...Я считаю, что актер должен служить своему делу до последнего дня, пока еще может выходить на сцену. Когда он нужен людям, он будет преодолевать все болезни и вставать с постели...

...Хочется до последнего дня быть востребованной, нужной. Хорошо бы умереть на сцене, в работе. От смерти не убежишь, не боюсь ее, прошу лишь, чтобы уход был скорым, на лету. Страшно оказаться в пустоте в ожидании финала.

Почему-то кажется, вряд ли долго протяну без дела, не дам себе превратиться в обузу для окружающих... Достигла этапа, когда множатся потери, а не приобретения. Действительно, снаряды падают все ближе, все меньше рядом тех, с кем прожита жизнь».

В материале использованы источники: «Новые Известия», «Только Звезды», People.ru.

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