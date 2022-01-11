Хороший плохой Малахов: за что любят и ругают главного ведущего страны

Один из самых популярных российских ведущих Андрей Малахов, отметивший 11 января 50-летний юбилей, входит в число наиболее спорных фигур на отечественном ТВ. Одни восхищаются им, другие возмущаются «бесцеремонностью», с которой он порой разбирает в студии нюансы частной жизни знаменитостей, и называют «главным сплетником страны». Однако его шоу — сначала «Пусть говорят» на Первом канале, теперь — «Прямой эфир» на «России 1», собирают высокие рейтинги. В чём секрет ведущего? Чего больше в его работе — вреда или пользы для ТВ и общества? И что за человек Андрей Малахов на самом деле? Об этом NEWS.ru рассказали его друзья, коллеги и герои его же скандальных передач.

«Великих людей, которых обидел Малахов, довольно много»

Диктор телевидения, народная артистка РСФСР Анна Шатилова помнит Андрея Малахова с первых дней его работы на телевидении — с 1996 года: тогда он вёл программу «Доброе утро», чуть позже — «Добрый день». Анна Шатилова рассказала NEWS.ru, что сразу заметила: утренний и дневной эфиры «Андрею маловаты».

Я сразу видела, что Андрею мала эта площадка — «Доброе утро» и «Добрый день». Ему нужно было что-то большее — в результате он стал ведущим собственных программ, о которых мы слышим много как лестного, так и нелестного, разного, — отметила Анна Шатилова.

Анна Шатилова Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Нелестно отзываются об Андрее Малахове, например, Ирина Романова и её муж, поэт-песенник, народный артист России Илья Резник. В беседе с NEWS.ru Ирина Романова напомнила, как почти 10 лет назад Малахов выпустил передачу «Пусть говорят» под названием «Нелюбимая жена Ильи Резника» — о разводе поэта-песенника с его предыдущей женой Мунирой. Эфир получился скандальным и громким. После шоу, по словам Ирины Романовой, её мужа «еле спасли от смерти»: настолько сильно Илья Резник переживал прозвучавшие в передаче обидные выпады в свой адрес. Большинство предъявленных ему в рамках шоу претензий, по словам поэта, являлись ложью. Ирина Романова подчеркнула, что «великих людей, которых обидел Андрей Малахов, довольно много». Это, по её мнению, и руководитель ансамбля Росгвардии, народный артист РСФСР Виктор Елисеев, и народный художник СССР Александр Шилов.

Одна из недавних неприятных историй, по словам Ирины Романовой, произошла у Азизы. Сначала Андрей Малахов снял позитивную программу о замужестве певицы, однако буквально через несколько дней артистку, её друзей и поклонников ждало разочарование.

Наша подруга Азиза вышла замуж. Господи, наконец-то ей повезло! Законный муж смотрит на неё с обожанием. Малахов сделал добрую программу о её свадьбе. Проходит совсем немного времени — и Азиза в шоке, чуть ли не с сердечным приступом слегла, потому что следом Малахов выпустил ещё несколько программ, буквально уничтожающих её. Зачем? Ради рейтингов? — выразила возмущение жена Ильи Резника.

Ирина Романова рассказала NEWS.ru, что периодически видит шоумена в храме. По мнению супруги поэта, появление ведущего на церковных службах бессмысленно, поскольку тот «выходит из храма и делает то же самое — свои скандальные передачи».

Андрей Малахов Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За «Привет, Андрей» зрители готовы простить даже «скандальчики»

Ведущий телеканала «Россия Культура» Владислав Флярковский затруднился однозначно оценить деятельность Андрея Малахова на телевидении.

Человека приводят на телевидение множество обстоятельств и множество других людей. И если эти «много людей» однажды решили, что Малахов должен быть на этом месте, значит, так тому и быть. А то, что его кто-то ругает , а кто-то любит — это нормально. Причём количество ругающих и количество любящих тоже ничего не значит, — заявил NEWS.ru Владислав Флярковский.

Анна Шатилова призналась, что смотрит почти все выпуски шоу Малахова. Диктор согласилась, что программы ведущего порой выходят за грань дозволенного, вторгаясь в личную жизнь героев. При этом она отметила, что в некоторых выпусках Андрей Малахов, наоборот, помогает людям, а иногда «даже раскрывает разные мошеннические схемы, что может быть, кстати, опасным для него самого». Шатилова назвала эти эфиры «важными и нужными для зрителя». Своей любимой программой Андрея Малахова Анна Шатилова назвала «Привет, Андрей», за которую зрители, по мнению легенды телевидения, готовы простить ведущему «скандальчики».

Народ всё прощает Малахову за «Привет, Андрей», полюбив передачу. Это действительно замечательная программа — приходят певцы, вспоминают и поют старые добрые песни, очень трогательно и хорошо. Я слышала от зрителей, они говорят, что за эту программу готовы простить Малахову даже то, что им не нравится — скандальчики, — рассказала народная артистка РСФСР.

Что стоит за слухами о болезни Андрея Малахова?

Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский в беседе с NEWS.ru назвал Андрея Малахова очень порядочным человеком и отличным парнем. Садальский убеждён, что критика ничуть не меньше, чем похвала, является высокой оценкой работы публичного человека.

Мои педагоги, которые, в свою очередь, учились у самого Станиславского, говорили: «Если о тебе не говорят, ты никто. Если о тебе не пишут, ты ничто». Андрей Малахов — личность, лидер. У меня только два человека вызывают бесконечное уважение — он и Дима Нагиев. Андрей очень порядочный человек, — защитил друга Садальский.

Станислав Садальский Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Актёр напомнил историю о том, как в 2012 году после политического скандала Ксению Собчак исключили из числа ведущих церемонии вручения премии телеканала «МУЗ-ТВ». В знак солидарности с коллегой Андрей Малахов отказался от ведения концерта. Садальский назвал этот поступок шоумена «своеобразным подвигом».

Станислав Садальский посетовал на то, что Андрей Малахов «работает просто на разрыв, переживает, страдает, не спит, пользуется, я знаю, снотворными таблетками». Актёр призвал друга «не загонять себя и чуть-чуть ослабить поводья».

Несколько месяцев назад в СМИ появились сообщения о возможной серьёзной болезни Андрея Малахова. Жена Ильи Резника назвала эту информацию слухами, но посоветовала ведущему задуматься о своей жизни и уйти из программы «Прямой эфир», связанной с массой скандалов.

Люди видят, конечно, что Андрей носит парик и выглядит не очень. Видимо, для него пришло время покаяния. Андрюша, опомнись, задумайся и сделай нужный шаг. Я понимаю, что работа на ТВ — это деньги и что вы завязаны-повязаны контрактами. Но сделай шаг, уйди оттуда, уйди из грязи. Вы же можете творить добрые дела. Покайтесь и исправьтесь, — сказала Ирина Романова.

Анна Шатилова призвала Андрея Малахова «больше помогать своей программой хорошим людям», отметив, что «у него прорываются такие передачи». А Владислав Флярковский пожелал Малахову «почаще быть самим собой, а не тем, кем его рисуют в сценариях». По мнению ведущего канала «Россия Культура», это доставит шоумену большее удовольствие, чем то, что он испытывает сейчас.