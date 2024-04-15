«Хоронить меня звоните?»: что случилось с Василием Ливановым

Фото: A Round Table Company/Global Look Press

Василий Ливанов

Народный артист РСФСР Василий Ливанов оказался в больнице. Что с ним случилось, что известно о здоровье актера?

Что случилось с Василием Ливановым

Днем 15 апреля стало известно о том, что актер оказался в больнице. Супруга артиста, художник-постановщик и режиссер мультфильмов Елена Ливанова сообщила, что госпитализация носит плановый характер.

«Плановая, да. Все в порядке, абсолютно», — заявила жена именитого актера.

РЕН ТВ уточнил, что артиста поместили в отделение артериальной гипертензии одного из кардиологических центров Москвы. По информации журналистов, Ливанову проведут полное обследование, по результатам которого будет назначено лечение.

Правда ли, что у Ливанова опухоль

В начале апреля «Газета.Ru» сообщала, что врачи нашли у народного артиста злокачественную опухоль. По данным журналистов, медики подозревают у 88-летнего актера онкологическое заболевание. Сам актер признавался тогда, что чувствует себя здоровым и обратился к врачам из-за общей слабости. Отмечается, что в марте Ливанов проходил медицинское обследование, в ходе которого у него диагностировали анемию.

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Василий Ливанов

«Какой-то мерзавец распространил слух, что у меня онкология. Прижать бы его за то, что распускает этот бред. Недоброжелатели занимаются клеветой. Вы же со мной разговариваете и по голосу слышите, что со мной все в порядке», — поделился позднее Ливанов.

В разговоре с NEWS.ru Ливанов также отверг сообщения о якобы обнаруженной у него злокачественной опухоли. Он раскритиковал СМИ, которые распространяют данные сведения, и подчеркнул, что у него все в порядке со здоровьем.

«Вы что, с ума там все сошли? Нарочно мне звоните? Хоронить меня звоните, вам это доставляет удовольствие? Кто это вам сказал, что у меня нашли онкологию? Говно этот Telegram-канал, который об этом пишет. У меня все в порядке, слава тебе Господи», — добавил Ливанов.

В интервью для «Кино Mail.ru» актер заявил, что информация о его предполагаемом заболевании является не чем иным, как чистой спекуляцией.

«Мне бы хотелось, чтобы журналисты и публика понимали, что мое здоровье — это моя личная ответственность. Спекулировать на чужих проблемах — это не только некорректно, но и вредно. Ведь это может нанести непоправимый ущерб как мне лично, так и моей семье», — объяснял Ливанов.

Что известно о здоровье Ливанова

В 2021 году актер признавался, что коронавирусом он не болел, да и другие недуги его не беспокоят. Ливанов был одним из артистов, кто сделал прививку от COVID-19.

«Слава богу, не болел. Я вчера сделал вторую прививку (от COVID-19. — NEWS.ru)», — рассказывал Ливанов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мало кто знает, что знакомый многим тембр голоса актера является последствием простуды, которую перенес Ливанов во время своих первых съемок. Актер серьезно заболел, как и другие участники съемочной группы, во время работы над приключенческой драмой Михаила Калатозова «Неотправленное письмо» по мотивам одноименного рассказа Валерия Осипова.

«Была киноэкспедиция… Тяжелейшие условия съемок. Сильно заболела и Таня Самойлова, и Василий Ливанов. Вася потерял голос… Этот шедевр снимал Михаил Калатозов», — рассказывал Юрий Энтин в интервью «ЭГ».

Из-за последствий этой болезни Ливанов приобрел голос с хрипотцой.

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