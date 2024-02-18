Ходченкова, отказ играть в Крыму, театр: как сейчас живет Андрей Чернышев

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Андрей Чернышов

Актер Андрей Чернышев известен по работам в телесериалах «Свободная женщина», «Две судьбы», «Близнецы», «Право на любовь». Как сейчас складывается карьера и жизнь артиста, какие последние новости выходили о нем?

Чем известен Андрей Чернышев

Андрей Чернышев родился в феврале 1973 года в Киеве. Через девять лет семья переехала в Забайкалье, в поселок Сюльбан. После окончания школы уехал в Москву для поступления в театральное училище, однако не смог пройти вступительные экзамены. Он вернулся в Киев, где работал в Театре русской драмы имени Леси Украинки подсобным рабочим, посещал репетиции и спектакли, перенимая опыт у актеров. В 1990 году Чернышев смог поступить в Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина.

В студенческие годы актер дебютировал в кино с небольшой ролью в картине «Письма в прошлую жизнь». Затем снялся в фильме «24 часа» и телесериале «Две судьбы». Первую большую роль Чернышов сыграл в мелодраме «Свободная женщина», а наиболее запоминающейся стала работа в ленте «Потерянная в Чечне».

В его фильмографии также работы в лентах «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...», «Московские окна», «На углу у Патриарших», «Чужие тайны», «За все тебя благодарю», «Мужчина в моей голове» и другие. Артист на протяжении 12 лет работал в «Ленкоме». Он ушел из учреждения по инициативе театра после того, как перенес операцию на колене.

Что известно о личной жизни Андрея Чернышева

Актеру часто приписывали романы с партнершами по съемочной площадке, а том числе с актрисой Светланой Ходченковой. По данным прессы, их отношения были краткосрочными. Однако артисты никогда не подтверждали информации о тесной связи.

В декабре 2016 года, спустя десять лет тайных неофициальных отношений, Андрей Чернышов женился на артистке театра «Содружество актеров Таганки» Марии Добржинской. Спустя год брака они обвенчались в Греции.

«Наши отношения текли очень плавно, развивались постепенно. Мне кажется, что это судьба. Ранее мы просто не были готовы к браку. Не совсем понимали, что такое ответственность. Если бы мы поженились раньше, неизвестно, как бы сложились отношения. А так, все получилось отлично. Никто не форсировал события, не тормозил их специально», — заявил Чернышев в программе «Судьба человека».

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости Андрей Чернышов

Что за скандал произошел с Чернышевым из-за отмены выступления в Крыму

В 2017 году артист отказался отправиться на гастроли с театром в Севастополь. Тогда в городе были расклеены листовки на афишах, где говорилось, что актер был заменен в постановке «Любовь по понедельникам» из-за того, что якобы боится получить отказ на въезд на Украину. В этой стране у артиста живут родственники.

Позднее Чернышев заявил, что его отказ участвовать в спектакле в Севастополе не имеет никакого отношения к политике.

«Причины нашего неприезда иные. Бывает, люди не договариваются. Ситуация некрасивая. Никакого отношения к политике она не имеет. Речь идет не о политике, а о внутренних финансовых разногласиях, скажем так», — сказал он «Интерфаксу».

Актер отметил, что у него не был заключен договор с приглашающей стороной. По его мнению, озвученная причина неприезда артистов — «маленькая месть со стороны приглашающей стороны». На вопрос, готов ли он в перспективе приехать в Крым, Чернышов ответил утвердительно.

«Мне никто не может запретить въезжать на территорию Крыма или какой-то другой области, если это не запрет республики или страны. Если мне нужно будет, если мои дела приведут меня в Крым, то, конечно, я туда поеду», — заявил актер.

Чем сейчас занимается Андрей Чернышев

Андрей Чернышев гастролирует по России со спектаклями, а также выступает на подмостках Малого театра в Москве. В последние годы артист стал меньше сниматься в кино.

В 2024 году ожидается ТВ-премьера мелодрамы «Алла, такси!» с Чернышовым в главной роли. Актер исполнит в фильме роль дальнобойщика Василия, который изменяет своей жене. Зрители увидят, как супруга сумеет наказать обманщика.

Также артист снимается на телевидении, в частности принимал участие в передаче «Привет, Андрей!».

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