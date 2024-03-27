«Хочет вернуться»: Барецкий анонсировал извинения Пугачевой перед Россией Шоумен Барецкий: Пугачева хочет извиниться перед россиянами и вернуться домой

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алла Пугачева

Певица Алла Пугачева хочет вернуться на родину и в скором времени сделает заявление в поддержку России, сказал NEWS.ru шоумен Стас Барецкий. По его словам, Примадонна не строит баррикады и козни, а ее последние высказывания сделаны «под влиянием каких-то сектантов».

Я обладаю информацией, что Пугачева хочет вернуться в Россию и в скором времени хочет сделать заявление в поддержку России. Конечно, стоять на коленях и извиняться она не будет, но сделает заявления, может быть, и в поддержку власти, а скорее — народа. Она это сделает, потому что в связи с последними событиями все понимают, что наш народ страдает и борется со всякой нечистью. Алла Борисовна, как человек, любящий страну, скажет об этом. Скорее всего, извинится, чтобы вернуться в Россию, — сказал Барецкий.

Шоумен признался, что последние заявления Пугачевой его «вымораживают». Он не понимает, зачем Примадонне это нужно.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин сообщил, что в России началась процедура признания Аллы Пугачевой иностранным агентом. Он отмечал, что аргументов в пользу такого решения несколько.

По мнению Барецкого, Бородин «мелко плавает» для того, чтобы нападать на Пугачеву. Адвокат Сергей Жорин и вовсе считает, что признание артистки иностранным агентом дискредитирует сам реестр Минюста.