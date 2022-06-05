Херсон и Запорожье впервые примут участие в фестивале русской культуры

Фото: Международный фестиваль «Великон русское слово»

Херсонская и Запорожская области впервые примут участие в международном фестивале русской и славянской культуры «Великое русское слово». Мероприятие стартует в Крыму на следующей неделе, об этом в эфире телеканала «Крым 24» сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.

Участие новых территорий, которые мы так называем условно, речь идёт о Херсоне и Запорожье. И Донецк, и Луганск — все представители уже подтвердились, — сказал Константинов.

Представитель крымского парламента выразил мнение, что в итоге должно поменяться отношение к русскому языку и преподавателям.

Нужно наконец прекратить говорить о борьбе за русский язык, а реально это делать. Мы много лет говорим, что русский язык требует защиты, — сказал спикер Госсовета.

Международный фестиваль русской культуры «Великое русское слово» проходит в Крыму ежегодно с 2007 года. Его проводят под эгидой Госсовета республики и совета министров региона при поддержки России. Форум направлен на поддержку русского языка, укрепление его позиций, а также развитие международного сотрудничества в гуманитарной сфере.

Ранее сообщалось, что Херсонская область начала принимать беженцев из Николаевской области, где сейчас проходит линия соприкосновения между российскими войсками и украинскими формированиями.