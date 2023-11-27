Харламов и Гузеева помирились и снялись в «Теще»: фото с премьеры комедии

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актер Гарик Харламов

В кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера комедии «Теща», главные роли в которой исполнили Гарик Харламов и Лариса Гузеева. Режиссер Аскар Узабаев и актеры посетили показ фильма.

По сюжету картины Ольга Николаевна (Лариса Гузеева) нежно любит и оберегает свою дочь Варю (Настасья Самбурская), но с зятем Виктором (Гарик Харламов) у нее сложные отношения. В один момент взаимные претензии тещи и зятя достигают пика, и они магическим образом обмениваются телами.

На премьере Лариса Гузеева и Гарик Харламов вместе охотно позировали на красной дорожке и отвечали на вопросы журналистов. Комик рассказал, что их первая встреча с телеведущей была в ресторане, он подарил ей цветы, а она пообещала ему, что если он хоть раз опоздает на съемки, то «будет большой конфликт». Харламов признался, что он все-таки один раз опоздал, но чтобы «был нерв» и их экранные отношения выглядели правдоподобно.

По словам Гузеевой, Гарик дал ей много «любви, нежности и тепла», он профессиональный и талантливый человек, по возрасту он годится ей в сыновья и она относилась к нему как к любимому мальчику.

В общении с прессой актриса периодически включала ведущую телепрограммы «Давай поженимся» и не ответила на несколько вопросов, раскритиковав их и назвав слишком очевидными: «Мадрид — столица Испании».

Режиссер Аскар Узабаев рассказал, что Харламова и Гузеев много репетировали вместе, перенимали привычки друг друга. По его мнению, съемки проходили весело и интересно.

Актер Александр Лыков рассказал, что Гарик периодически бил его по лицу, лупастил — так было надо по роли, Гузеева его не била, с ней таких сцен не было.

Настасья Самбурская вышла на красную дорожку в ретро-платье и с прической в таком же стиле. Она рассказало о творческих планах на 2024 год.

Кадры с премьерного показа комедии «Теща» смотрите в фотогалерее NEWS.ru.